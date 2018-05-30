





Смотрите сегодня в программе: жителей Светлоярского района Волгоградской области обложили экологически опасными «бомбами» - на этот раз опасность скрывается глубоко под землей. Нулевая реакция местной власти: в Волго-Ахтубинской пойме на территории Среднеахтубинского района растет очередная несанкционированная свалка. Дисплеи оказались полезны: электронные табло на относительно новых остановках Волгограда начали постепенно оживать. Водители и статистики видят одно и то же: средние цены на автомобильное топливо стремятся ввысь. В Волжском нашли «героя», ударившего девушку - продавца: в полиции он выглядел уже не таким бравым.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.