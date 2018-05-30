«МегаФон» и Nokia договорились совместно развивать сети 5G





На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «МегаФон» и Nokia подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области развития сетей 5G и внедрения инновационных решений для таких отраслей, как энергетика, транспорт, промышленное производство, медиа, сфера обслуживания.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, «МегаФон» совместно с Nokia также продемонстрировали участникам форума работу сети 5G. Тест проходил с использованием стандартизированных диапазонов 26/28 ГГц, на протяжении всей демонстрации интернет-соединение работало с минимальной задержкой сигнала – всего 1 мс.

Высокая емкость, позволяющая одновременно подключить к сети десятки тысяч интернет-устройств, и минимальная задержка сигнала сети порядка – 1 мс – сетей 5G коренным образом изменит многие сферы общественной жизни. Одно из таких направлений – киберспорт и игровая индустрия.

На стенде «МегаФон» продемонстрировал один из примеров использования 5G для многопользовательских игр – «Виртуальное пенальти». Посетители Форума получили возможность протестировать технологии 5G, приняв участие в соревнованиях и забив пенальти в ворота соперника.

Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон»: «Через 10-15 лет такие вещи, как беспилотные автомобили, роботы-хирурги, умные дома, VR / AR станут привычными. Это звучит, как фантастика, но работа над подобными продуктами уже активно ведется, и в ближайшее время вы о ней услышите и ее увидите, так же, как сегодня увидели демонстрацию связи по 5G.

Как технологический лидер «МегаФон» уже сегодня делает вклад в развитие цифровой экономики РФ и привносит новые технологии в повседневную жизнь людей. Мы работаем над масштабными цифровыми проектами в разных сферах – от транспорта и ЖКХ до телемедицины, сотрудничая с рядом российских регионов, среди которых Москва, Новгородская область.

Развитие 5G – это фундамент для всех этих технологий будущего и цифровой экономики России. Компания Nokia – наш давний партнер, мы сотрудничаем в развитии 5G уже с 2016 года. И сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы стандарт 5G стал реальностью в России уже в ближайшем будущем».



