В Волгограде сожгли очередную партию санкционного сыра

Партию запрещенного к ввозу на территорию РФ сыра в количестве 5,5 кг задержали, а затем уничтожили в Волгограде путем сожжения. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сыр "Дорблю" производства Германии, сыр "Frico" производства Голландии и сыр "Ольтермани" производства Финляндии поставлен из стран, на которые был наложен запрет в соответствии с Указом Президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Участие в выявлении санкционной продукции принимали также сотрудники Волгоградской транспортной прокуратуры и Астраханской таможни.



