







Шесть автомобилей столкнулись сегодня на трассе "Волгоград-Москва" в Михайловском округе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в результате ДТП пострадали три человека - две женщины и 13-летний подросток. Авария произошла на 806 км федеральной трассы на участке с реверсивным движением, оборудованным дорожными знаками. По предварительной информации, водитель грузовика "Volvo" врезался в автомобиль "ВАЗ 2110", замыкающий очередь на проезд участка с ограниченным движением.

От удара легковушка врезалась впереди стоящую машину, а затем по цепочке в ДТП оказались в общей сложности вовлечены шесть машин, в том числе "Lada Largus", "Niva Chevrolet", "Opel" и "ГАЗель". Все пострадавшие - пассажиры ВАЗа. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.



