В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗО





Руководителя "УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО "Энерго-Инвест" (ИНН 3441036060) Анну Драгунову отправили в СИЗО. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня принял Центральный районный суд Волгограда. Уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено после исчезновения крупной суммы денег, собранных с жильцов в оплату коммунальных услуг. По сведениям информагентства, с середины 2015 по январь 2018 со счетов компаний пропали 45 миллионов рублей. Деньги выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов деньги так и не получили и обратились в судебные органы. В понедельник в офисах компаний прошли обыски, был задержан ряд сотрудников.

Отметим, что следствие настаивало на аресте сроком на два месяца. Сама Драгунова заявила, что готова сотрудничать со следствием и попросила назначить ей домашний арест, поясняя, что бежать ей некуда.