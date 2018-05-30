Сегодня во Фролово состоятся похороны трехлетнего Коли, который умер из-за разрыва селезенки после сильного удара. Как сообщили ИА "Высота 102" жители, живущие по-соседству с неблагополучной семьей, они месяц назад обращались в органы опеки и попечительства с просьбой защитить мальчика от матери Елены Ментишевой, которая ведет аморальный образ жизни, избивает своего ребенка, морит голодом. "Коля постоянно ходил со ссадинами, с черной попой от синяков. От шлепка руки таких не бывает. Мать часто воспитывала его палкой. Мальчик вечно грязный, нечесаный, голодный. У меня сердце разрывалось, когда видела, как страдает дитя. Носила ему еду, - вспоминает одна из соседок Ментишевой. - А у мамы другие заботы - каждый день мужики, пьянки. И весь этот разврат на глазах ребенка. Месяц назад обратилась в местный отдел опеки и попечительства, рассказала консультанту Сегаевой все, как есть. Она записала мое имя, мой номер телефона, спросила готова ли я свидетельствовать в суде, если будет решатся вопрос о лишении материнских прав, я ответила - да. Но мне никто так и не позвонил. Приехали какие-то проверяющие один раз к моей соседке. Больше мы никого из проверяющих не видели".

В отделе опеки и попечительства Фроловского района ИА "Высота 102" сообщили, что никаких записей в журнале по поводу жестокого обращения Елены Ментишевой к своему ребенку нет. Там подтвердили, что консультант Сегаева у них в отделе действительно работает, но в данный момент она находится в отпуске.

Жители улицы Строителей во Фролово, где проживала Ментишева с сыном, рассказывают, что женщину лишали родительских прав на Колю и еще троих детей. Но Ментишева долго добивалась возвращения ей трехлетнего сына. За Ментишеву, якобы, поручилась ее мать. Но бабушка, проживающая в селе, воспитанием внука не занималась, соседи увидели ее только, когда тело ребенка привезли для прощания с близкими.

Как сообщало ранее ИА "Высота 102", в настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего Коли. По данным СУ СКР по Волгоградской области, мама потерпевшего малолетнего ребенка состоит на спецучете в связи с психическим заболеванием, имеет судимость. Жители Фролово надеются, что следователи выяснят и то, при таких обстоятельствах органы опеки доверили женщине воспитание малолетнего ребенка.

Жители Фролово сообщили, что Ментишеву, задержанную правоохранительными органами в понедельник, 29 мая, вчера отпустили на похороны ребенка.