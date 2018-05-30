







Перспективы утилизации вторичного сырья обсудили представители ассоциаций переработчиков и ведущие товаропроизводители на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Как сообщает ИА "Высота 102", организатором дискуссии выступил комитет по реформированию отрасли обращения с отходами "ОПОРЫ РОССИИ". По словам замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Романа Куприна, к 2020 году доля утилизированных отходов производства и потребления, согласно разработанной стратегии, должна составить 65%, а к 2030 году - 86%. По мнению руководителя профильного комитета "ОПОРЫ РОССИИ" Полины Вергун, такого показателя можно добиться и по твердым коммунальным отходам, процент переработки которых сегодня не превышает 5%. Для этого нужны перерабатывающие мощности, которые необходимо создавать сегодня. По словам Вергун, с 2019 года, когда во всех субъектах начнут работать региональные операторы по обращению с отходами, объемы вторичного сырья значительно возрастут и времени на создание инфраструктуры уже не будет. Глава комитета представила реализуемую в ЮФО двухуровневую систему развития отрасли, включающую на первом этапе создание региональных экотехнопарков. Сегодня 16 региональных экотехнопарков в 6 южных субъектах находятся на стадии проектирования и строительства. Они включают сортировочные и перегрузочные мощности, полигоны, площадки биокомпостирования. Их строительство, по планам инвесторов, должно завершится до 2019 года. В том же году планируется запуск масштабного перерабатывающего производства мощностью до 400 тысяч вторичного сырья в год.

Переработкой отходов сегодня озабочены и товаропроизводители, которые обязаны выполнять нормативы по утилизации бытовых отходов от своей продукции или уплачивать экологический сбор. И если переработчики настаивают на увеличении этого норматива, то производители переживают за последствия в виде повышения цены на товар. По мнению Полины Вергун, в рамках новой реформы оптимальный вариант, при котором не увеличится стоимость товара, может стать привлечение к выполнению норматива утилизации профессиональных компаний, работающих в данной отрасли и уже имеющих инфраструктуру обращения с отходами. Однако, по мнению главы профильного комитета, сегодня необходимо ужесточить ответственность за предоставление недостоверных данных по выполнению норм утилизации. Дело в том, что та статистика, которой сегодня обладает Министерство природных ресурсов и экологии РФ, далека от реальной картины. Так, по данным природоохранного ведомства, процент утилизации макулатуры составляет 17%, однако ассоциация переработчиков в своих докладах указывает цифру 60%. Диссонанс в показателях свидетельствует о недостаточном контроле и "непрозрачности" этой сферы, считает Вергун. Свои предложения по совершенствованию системы "ОПОРА РОССИИ" в начале июня направит в федеральные органы власти.



