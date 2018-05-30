|Расследования
|30.05.2018 11:53
В Волгограде совратителя родных сестер приговорили к 8 годам колонии
К 8 годам колонии строго режима приговорен уроженец Таджикистана, совративший двух своих 13-летних сестер. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение вынес Советский районный суд.
По данным следствия, в сентябре 2016 года 25-летний мужчина приехал в Волгоград из Таджикистана в поисках работы. Здесь он жил с родителями и сестрами. Известно, что почти сразу после переезда он начал совращать девочек. Родители узнали об этом лишь тогда, когда их дочери забеременели. Но в правоохранительные органы они обращаться не стали. Мать отправила сына в соседний регион, чтобы спрятать его.
О преступлении стало известно благодаря медикам. Они сообщили правоохранителям, что мать привела в женскую консультацию двух беременных малолетних дочерей. Вскоре был задержан и молодой человек. Свою вину на следствии он полностью признал.
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На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы. Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила протестировать один...
Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили...
|Расследования
|30.05.2018 12:59
К 400 часам обязательных работ приговорен за ложный донос волжанин Александр Киреев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в декабре прошлого года мужчина подал заявление в полицию о том, что у него украли барсетку. По его словам, в ней было 25 тысяч рублей, три банковские карты, запасной ключ от автомобиля и водительские права. Но, как выяснилось при проверке, никто у мужчины ничего не крал. Заявление о краже он подал, чтобы уйти от наказания за пьяную езду. Ранее его задержали за вождение в нетрезвом виде. И когда он получил сообщение, что ему придется остаться без водительского удостоверения,...
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|Экология
|30.05.2018 12:47
Перспективы утилизации вторичного сырья обсудили представители ассоциаций переработчиков и ведущие товаропроизводители на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Как сообщает ИА "Высота 102", организатором дискуссии выступил комитет по реформированию отрасли обращения с отходами "ОПОРЫ РОССИИ". По словам замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Романа Куприна, к 2020 году доля утилизированных отходов производства и потребления, согласно разработанной стратегии, должна составить 65%, а к 2030 году - 86%. По мнению руководителя профильного комитета "ОПОРЫ РОССИИ" Полины Вергун, такого показателя можно добиться и по твердым коммунальным отходам, процент переработки которых сегодня не превышает 5%. Для этого нужны перерабатывающие мощности, которые...
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|Телеком
|30.05.2018 12:34
Клиенты волгоградского провайдера NextOne начали обслуживаться под брендом «Дом.ru». В четверг, 31 мая, топ-менеджеры волгоградского филиала «Дом.ru» встретятся с клиентами обеих компаний, чтобы лично ответить на их вопросы. Встреча пройдет с 15 до 18.00 в центре абонентского обслуживания на ул. Невская, 2. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. ООО «Коламбия Телеком» (ТМ NextOne) вошла в состав группы компаний АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») в 2017 году. После этого абоненты NextOne получили возможность просматривать новые рейтинговые ТВ-каналы, часть из которых транслируются в современном HD-формате. Пользователям домашних телефонов стали доступны такие функции, как определитель номера,...
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|Борьба с коррупцией
|30.05.2018 12:13
Комитет культуры Волгоградской области опубликовал информацию о среднемесячной заработной плате за 2017 год руководителей подведомственных государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», из всех руководителей и замов региональных ГБУ самым высокооплачиваемым является исполняющий обязанности ректора «Волгоградского государственного института искусств и культуры» Александр Веденеев - его среднемесячная заработная плата за прошлый год составила почти 127 тысяч рублей. Зарплаты заместителей ректора также больше 100 тысяч рублей. Жалованье директора нового ГБУ Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия - Моя история» Сергея Мордвинова в 2017 году в среднем превышало 74 тысячи рублей в месяц. Директор...
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|Экономика
|30.05.2018 11:25
В юбилейный пятый раз компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» пригласила маленьких гостей в путешествие на территорию Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, специалисты встретили своих близких на площадке строительства комбината и с гордостью показали, каких успехов добились в строительстве ГОКа. В прошлые свои приезды на праздники Дня Семьи дети уже побывали в административно-бытовых корпусах «ЕвроХим-ВолгаКалия» и «Новомосковск-ремстройсервиса». В этот раз гости посетили сильвинитовую обогатительную фабрику. Знакомство с производством началось с получения общих сведений о технологическом цикле фабрики и какой путь должна пройти поднятая из выработок рудника порода, прежде чем превратиться в основу будущего калийного...
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|Общество
|30.05.2018 11:05
«Ростелеком» приглашает в Комсомольский парк всех желающих на городской праздник «Ура! Каникулы!» 3 июня с 13.00 до 17.00. Для детей компания организует интерактивную площадку с аквагримом, конкурсами, подарками, играми, воздушными шариками, детской дискотекой, театром кукол и представлениями клоунов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Аналогичные развлекательные площадки оператор организовал в Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Волгограде и Краснодаре. «Разрабатывая наши сервисы, мы, в первую очередь, отталкиваемся от потребностей российских семей. Поэтому среди услуг «Ростелекома» немалая часть предназначена для детей и подростков. Маленьких пользователей оберегает в сети от нежелательного контента опция «Родительский контроль», в меню «Интерактивного ТВ» множество детских...
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|Происшествия
|30.05.2018 10:10
Cледователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка во Фролово. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в понедельник в поселке Дудаченский в одном из частных домов было обнаружено тело трехлетнего мальчика. По имеющимся у следствия данным, ребенок умер в присутствии матери. Как рассказала сама женщина, за день до трагедии она забрала сына из Фролово. Там он гостил у родственницы. По дороге домой мальчик стал плохо себя чувствовать, и она дала ему таблетку для улучшения пищеварения. А когда они вернулась домой, уложила его спать. Уже утром она увидела, что сын мертв. Как выяснили...
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|Происшествия
|30.05.2018 10:06
Авария на железнодорожном переезде в Волжском не повлияло на график движения пассажирских поездов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Напомним, сегодня утром один человек погиб и один пострадал при столкновении маневрового тепловоза и грузовика "Foton" в промзоне Волжского. По данным желдороги, ДТП произошло в 7.15 на регулируемом железнодорожном переезде. Причиной аварии, по предварительным данным, стало грубое нарушение водителем автомобиля правил пересечения железнодорожного переезда. При исправно действующей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать...
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|Расследования
|30.05.2018 09:46
Организатор и пятеро работников подпольного казино, располагавшегося в одном из магазинов в Дзержинском районе, стали фигурантами уголовного дела. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, игровой зал “накрыли” полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. Также стражи порядка установили личность организатора незаконного бизнеса. Как уточнила информагентству старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в апреле этого года 42-летний волгоградец организовал подпольный игровой клуб и взял себе пятерых помощников. Казино, в котором были установлены 23 игровых аппарата, работало в условиях конспирации - войти туда могли...
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|Происшествия
|30.05.2018 09:43
Сегодня утром на границе Волгограда и Светлоярского района в ДТП попало маршрутное такси №63. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, столкновение маршрутки с легковым автомобилем произошло в поселке Кирова. Известно о троих пострадавших. В больницу с места ДТП были доставлены 72-летняя женщина и ребенок около 3 лет. 78-летнему мужчине помощь оказали на месте, он от госпитализации отказался.
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|Расследования
|30.05.2018 09:33
Передано в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся теракте. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 35-летний мужчина долго общался в интернете с волгоградкой, а затем приехал к ней для личного знакомства. Однако девушка не разделила его чувств и дала влюбленному ростовчанину "от ворот поворот". Расстроенный гость города выпил и решил отомстить. 18 марта этого года со съемной квартиры в Волгограде он позвонил оператору экстренной службы и сообщил о минировании детского сада, где работала его возлюбленная. Свою вину он признал. Мужчине грозит до пяти лет...
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|Аналитика
|30.05.2018 09:21
Смертность населения Волгоградской области за январь-апрель от основных причин снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата по ЮФО, так, если за январь-апрель 2017 года население региона сократилось на 11582 человека, то за этот год – на 11317 человек. Меньше в Волгоградской области стали умирать от инфекционных и паразитарных заболеваний – снижение составило почти 9% (173 человека за январь-апрель 2018 года и 190 человек за аналогичный период 2017 года). Примерно на столько же снизилась смертность и от туберкулеза (71 человек в январе-марте 2018 года и 78 – за...
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|Общество
|30.05.2018 09:03
Волгоградские полицейские-кинологи заняли призовые места во всех номинациях на Межведомственных соревнованиях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 20-е Межведомственные соревнования специалисов-кинологов Юга России были приурочены к 300-летию российской полиции. В соревнованиях в Ростове-на-Дону приняли участие семеро сотрудников Центра под руководством начальника - полковника полиции Денисова Сергея Владимировича, и их служебные псы. Ежедневный труд полицейских-кинологов и их четвероногих питомцев по обнаружению взрывчатых веществ и наркотиков, розыску скрывшихся преступников, проведению досмотров и обследованию территории перед проведением массовых мероприятий не прошел даром. Волгоградцы заняли призовые места в четырех номинациях соревнований. Так, капитан полиции Сергей Фролов...
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|Происшествия
|30.05.2018 08:45
Один человек погиб и один пострадал при столкновении маневрового тепловоза и грузовика “Foton” в промзоне Волжского. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного сегодня около 7:30. Трагедия произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Бойцы пожарно-спасательной части №13 при помощи спецоборудования освободили пострадавшего, находившегося в салоне грузовика. Информация о случившемся уточняется. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 07:00 на улице Заволжской. За рулем грузовика находился 36-летний водитель, также в машине находился пассажир личность которого сейчас устанавливается. При столкновении с поездом он погиб, а...
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|Общество
|30.05.2018 08:40
В Волгоградской области в первом квартале 2018 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения увеличилась до 9021 рубля. Об этом сообщает .ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона. В 4-ом квартале 2017 года этот показатель был меньше – 8720 рулей. Для трудоспособного населения теперь этот показатель составляет 9667 рублей, в конце прошлого года было 9357 рублей. Соответственно, повысился прожиточный минимум для пенсионеров – 7324 рубля против 7100 рублей в 4-ом квартале прошлого года и для детей – 9210 рублей (было 8820 рублей). Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации...
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30 мая 12:47
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30 мая 11:53
В Волгограде совратителя родных сестер приговорили к 8 годам колонии 3
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29 мая 20:05
29 мая 18:01
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Расследования
30 мая 11:53
В Волгограде совратителя родных сестер приговорили к 8 годам колонии 3
29 мая 18:01
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