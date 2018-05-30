В Волгограде совратителя родных сестер приговорили к 8 годам колонии

К 8 годам колонии строго режима приговорен уроженец Таджикистана, совративший двух своих 13-летних сестер. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение вынес Советский районный суд.

По данным следствия, в сентябре 2016 года 25-летний мужчина приехал в Волгоград из Таджикистана в поисках работы. Здесь он жил с родителями и сестрами. Известно, что почти сразу после переезда он начал совращать девочек. Родители узнали об этом лишь тогда, когда их дочери забеременели. Но в правоохранительные органы они обращаться не стали. Мать отправила сына в соседний регион, чтобы спрятать его.

О преступлении стало известно благодаря медикам. Они сообщили правоохранителям, что мать привела в женскую консультацию двух беременных малолетних дочерей. Вскоре был задержан и молодой человек. Свою вину на следствии он полностью признал.



