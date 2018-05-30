NextOne переходит под бренд «Дом.ru»









Клиенты волгоградского провайдера NextOne начали обслуживаться под брендом «Дом.ru». В четверг, 31 мая, топ-менеджеры волгоградского филиала «Дом.ru» встретятся с клиентами обеих компаний, чтобы лично ответить на их вопросы. Встреча пройдет с 15 до 18.00 в центре абонентского обслуживания на ул. Невская, 2. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

ООО «Коламбия Телеком» (ТМ NextOne) вошла в состав группы компаний АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») в 2017 году. После этого абоненты NextOne получили возможность просматривать новые рейтинговые ТВ-каналы, часть из которых транслируются в современном HD-формате. Пользователям домашних телефонов стали доступны такие функции, как определитель номера, переадресация звонков, детализация счета онлайн. При возникновении вопросов клиенты NextOne могут обращаться в круглосуточную техподдержку (раньше она работала только в рабочее время).

В июне технические специалисты «Дом.ru» начнут модернизацию сети присоединенного провайдера. В 1 300 квартирах Кировского района медные кабели заменят на оптические, после чего работы начнутся в домах Дзержинского и Красноармейского районов. Благодаря расширению пропускной способности и установке нового оборудования клиенты NextOne получат возможность выходить в интернет на скорости до 1 Гбит/c (раньше максимальная скорость составляла до 100 М бит/с). Для этого сетевая карта компьютера иWi-Fi роутер должны поддерживать такую скорость. Чтобы пользоваться Wi-Fi на высокой скорости, «Дом.ru» предлагает использовать 2-х диапазонный гигабитный роутер, который можно приобрести у оператора.

«За 2 года мы проведем интернет и цифровое ТВ в 28 тысяч квартир. Построенные и обновленные участки сети будут подключены к круглосуточному мониторингу, мы сможем автоматически диагностировать инциденты на сети в течение 10 минут и устранять сбои в минимальные сроки», — говорит директор филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.



