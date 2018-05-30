







Комитет культуры Волгоградской области опубликовал информацию о среднемесячной заработной плате за 2017 год руководителей подведомственных государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», из всех руководителей и замов региональных ГБУ самым высокооплачиваемым является исполняющий обязанности ректора «Волгоградского государственного института искусств и культуры» Александр Веденеев - его среднемесячная заработная плата за прошлый год составила почти 127 тысяч рублей. Зарплаты заместителей ректора также больше 100 тысяч рублей.

Жалованье директора нового ГБУ Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия - Моя история» Сергея Мордвинова в 2017 году в среднем превышало 74 тысячи рублей в месяц.













Директор ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя» Альберт Авходеев в 2017 году в среднем получал более 94 тысяч рублей, а один из его замов - Валентина Блохина - 75 тысяч. Труд Леонида Пикмана, занимающего кресло директора «Царицынской оперы», оплачивался в прошедшем году в среднем по 73 тысячи рублей в месяц, заместитель руководителя государственного театра по организации творческого процесса Виктор Кияшко получал ежемесячно около 63 тысяч.

В Новом экспериментальном театре, в котором после трагического ухода бессменного главного режиссера Отара Джангишерашвили до сих пор не назначен новый художественный руководитель, больше всех в прошлом году зарабатывала Ангелина Шершень - заместитель руководителя и главный бухгалтер - ее среднемесячный заработок за выполнение функций по двум должностям составлял 22 и 75 тысяч.

Рассчитываемая за календарный 2017 год среднемесячная заработная плата директора ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» Евгения Пушкина составила примерно 63 тысячи рублей, заместитель директора Ирина Ботезату получала более 76 тысяч. В центре народного творчества в качестве заместителя директора в 2017 году трудился и Владимир Собакарь - его среднемесячный заработок превышал 70 тысяч рублей. Что касается директоров музеев и библиотек, то их зарплаты гораздо скромнее (от 40 до 60 тысяч рублей).

Для особо воинственных читателей подчеркнем, что руководители ГУКов несут полную ответственность за все, что происходит в госучреждении - от состояния вешалки до расходования бюджетных финансовых средств.

В целом заработки руководителей государственных учреждений культуры Волгоградской области никак нельзя назвать шокирующими, как это было несколько лет назад, когда достоянием общественности стала информация о том, что директор одного из местных театров в среднем получает по миллиону в месяц, а актеры - по 200 - 300 тысяч.