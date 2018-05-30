«Ростелеком» приглашает отметить День защиты детей





«Ростелеком» приглашает в Комсомольский парк всех желающих на городской праздник «Ура! Каникулы!» 3 июня с 13.00 до 17.00. Для детей компания организует интерактивную площадку с аквагримом, конкурсами, подарками, играми, воздушными шариками, детской дискотекой, театром кукол и представлениями клоунов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Аналогичные развлекательные площадки оператор организовал в Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Волгограде и Краснодаре.

«Разрабатывая наши сервисы, мы, в первую очередь, отталкиваемся от потребностей российских семей. Поэтому среди услуг «Ростелекома» немалая часть предназначена для детей и подростков. Маленьких пользователей оберегает в сети от нежелательного контента опция «Родительский контроль», в меню «Интерактивного ТВ» множество детских каналов, фильмов и мультфильмов, познавательного контента. И, разумеется, День защиты детей – знаковая дата для нас, когда команды «Ростелекома» в городах ЮФО и СКФО организуют красочные праздники для всей семьи и показывают, как цифровые сервисы делают нашу жизнь проще, удобнее и радостнее», — отметила заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.