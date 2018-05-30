Юные жители Котельниково побывали на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского ГОКа









В юбилейный пятый раз компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» пригласила маленьких гостей в путешествие на территорию Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, специалисты встретили своих близких на площадке строительства комбината и с гордостью показали, каких успехов добились в строительстве ГОКа.

В прошлые свои приезды на праздники Дня Семьи дети уже побывали в административно-бытовых корпусах «ЕвроХим-ВолгаКалия» и «Новомосковск-ремстройсервиса». В этот раз гости посетили сильвинитовую обогатительную фабрику.

Знакомство с производством началось с получения общих сведений о технологическом цикле фабрики и какой путь должна пройти поднятая из выработок рудника порода, прежде чем превратиться в основу будущего калийного удобрения. Экскурсантам были отлично видны копры рудника, склад руды, отделение дробления и главный корпус фабрики, соединенные конвейерными галереями. Поэтому объяснения были понятны даже самым маленьким детям.

О том, как именно проектировались строения, гостям рассказал молодой специалист маркшейдерского отдела. Гости сами смогли попробовать себя в этой профессии, заглянули в тахеометр, попробовали определить координаты с помощью GPS станции.

Самый важный пункт экскурсии – центральный пульт управления, своеобразный мозг фабрики, куда сходятся сведения и данные о работе всех агрегатов и механизмов, участвующих в процессе обогащения руды. В настоящее время на фабрике осуществляются комплексные испытания и наладка работы оборудования в автоматическом режиме. Молодой специалист показал детям, как ведут наладку операторы и другие сотрудники фабрики, и как получается связать в единую сеть огромное количество сложного оборудования.

Интересные опыты показали ребятам в лаборатории контроля качества. С помощью высокоточных устройств и специального программного обеспечения в присутствии экскурсантов лаборанты провели анализы руды, определили качественный состав породы, измерили ряд химических и физических показателей сильвинита.

Во время автобусной экскурсии гости объехали всю территорию промплощадки ГОКа. У склада готового продукта сотрудник управления строительства поверхностного комплекса ГОКа рассказал об основных этапах производства комбината в целом, подробнее объяснил экологические аспекты – бессточный цикл водопользования, метод обратной закладки отходов обогащения в пространство выработок, надежную изоляцию рассолосборника прочной геомембраной.

На площадке скипового ствола гости выслушали доклад о строении рудника, о мощной проходческой технике, которая работает в выработках на глубине более километра. На память об этом дне ребята получили от компании куски сильвинита, подлинность которых подтверждена специальным сертификатом.

Поруководить процессом формирования железнодорожного состава дети смогли во время поездки на территорию железнодорожного цеха. С помощью диспетчера по рации ребята давали команды машинисту, который управлял локомотивом.

«Многие из маленьких гостей выросли вместе с комбинатом, посещали его раньше, в предыдущие Дни Семьи. Они с особенным интересом смотрели на изменения. Вполне вероятно, что когда-нибудь они вновь придут на построенный их родителями комбинат, но уже в роли молодых специалистов», - рассказали в компании.