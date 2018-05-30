В Волгоградской области расследуют причину гибели трехлетнего ребенка

Cледователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка во Фролово. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в понедельник в поселке Дудаченский в одном из частных домов было обнаружено тело трехлетнего мальчика. По имеющимся у следствия данным, ребенок умер в присутствии матери. Как рассказала сама женщина, за день до трагедии она забрала сына из Фролово. Там он гостил у родственницы. По дороге домой мальчик стал плохо себя чувствовать, и она дала ему таблетку для улучшения пищеварения. А когда они вернулась домой, уложила его спать. Уже утром она увидела, что сын мертв.

Как выяснили специалисты, причиной его гибели стал сильнейший удар, из-за которого произошел разрыв внутренних органов. Также на теле ребенка обнаружено много синяков и ссадин.

Что касается матери, то она состоит на спецучете в связи с психическим заболеванием. И раньше была лишена родительских прав в отношении еще троих своих детей. Также женщина имеет судимость за ложный донос.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.