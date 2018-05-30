Смертельное ДТП на железной дороге в Волгоградской области не повлияло на движение поездов

К 400 часам обязательных работ приговорен за ложный донос волжанин Александр Киреев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в декабре прошлого года мужчина подал заявление в полицию о том, что у него украли барсетку. По его словам, в ней было 25 тысяч рублей, три банковские карты, запасной ключ от автомобиля и водительские права. Но, как выяснилось при проверке, никто у мужчины ничего не крал. Заявление о краже он подал, чтобы уйти от наказания за пьяную езду. Ранее его задержали за вождение в нетрезвом виде. И когда он получил сообщение, что ему придется остаться без водительского удостоверения,...

Прочитана: 219 раз