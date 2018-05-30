В Волгограде на организатора и персонал подпольного казино завели уголовное дело





Организатор и пятеро работников подпольного казино, располагавшегося в одном из магазинов в Дзержинском районе, стали фигурантами уголовного дела. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, игровой зал “накрыли” полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. Также стражи порядка установили личность организатора незаконного бизнеса.

Как уточнила информагентству старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в апреле этого года 42-летний волгоградец организовал подпольный игровой клуб и взял себе пятерых помощников. Казино, в котором были установлены 23 игровых аппарата, работало в условиях конспирации - войти туда могли только определенные клиенты. В преступной группе было чётко распределены роли: одни были охранниками, другие администраторами. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы.







