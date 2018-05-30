Реклама на сайте | Мобильная версия
Общество
 30.05.2018 09:03

Волгоградские полицейские-кинологи и их четвероногие помощники дослужились до побед


Волгоградские полицейские-кинологи заняли призовые места во всех номинациях на Межведомственных соревнованиях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 20-е Межведомственные соревнования специалисов-кинологов Юга России были  приурочены к 300-летию российской полиции. В соревнованиях в Ростове-на-Дону приняли участие семеро сотрудников Центра под руководством начальника - полковника полиции Денисова Сергея Владимировича, и их служебные псы. Ежедневный труд полицейских-кинологов и их четвероногих питомцев по обнаружению взрывчатых веществ и наркотиков, розыску скрывшихся преступников, проведению досмотров и обследованию территории перед проведением массовых мероприятий не прошел даром. Волгоградцы заняли призовые места в четырех номинациях соревнований.
Так, капитан полиции Сергей Фролов со служебной собакой «Алиса» занял II место в личном зачете по поиску наркотических средств.
Младший сержант полиции Павел Лапченков со служебной собакой «Тор Вом Харц» занял II место в личном зачете по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов.
Сержант полиции Анна Зуева со служебной собакой «Горыныч Эль Перро Солар» заняла III место в личном зачете по следовой работе.


Капитан полиции Иола Шипилова со служебной собакой «Микра» заняла VI место в личном зачете по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов.
Полковник полиции в отставке, Олег Чернобровкин, многие годы возглавлявший Центр кинологической службы и в настоящее время являющийся его сотрудником, награжден благодарственным письмом за личный вклад в обеспечение общественного доверия к деятельности кинологических подразделений ОВД РФ и профессиональное мастерство.
По результатам Межведомственных соревнований команда ГУ МВД России по Волгоградской области заняла II командное место. Победителей наградили ценными подарками и вручили кубок, ставший одним из главных экспонатов открывшегося ведомственного музея Центра кинологической службы.


Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиПодписано соглашение о реализации в Волгограде инвестпроекта по производству метанола и организации химкластераПо традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек»В Волгоградской области депутаты ждут от силовиков решительных действий в борьбе с "тепличными городами"Все выше и выше: Цены на бензин в Волгоградской области продолжают расти
 
Актуальные интервью и комментарии

Общественную палату России заинтересовал новый мусоросортировочный комплекс в Волгоградской области

Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки

Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почву

Сегодня председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, находясь в...

На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы.  Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила  протестировать один...

Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили...

Расследования 30.05.2018 12:59

К 400 часам обязательных работ приговорен за ложный донос волжанин Александр Киреев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, в декабре прошлого года мужчина подал заявление в полицию о том, что у него украли барсетку. По его словам, в ней было 25 тысяч рублей, три банковские карты, запасной ключ от автомобиля и водительские права. Но, как выяснилось при проверке, никто у мужчины ничего не крал. Заявление о краже он подал, чтобы уйти от наказания за пьяную езду. Ранее его задержали за вождение в нетрезвом виде. И когда он получил сообщение, что ему придется остаться без водительского удостоверения,...
Прочитана: 232 раз
Экология 30.05.2018 12:47

В Торгово-промышленной палате России задумались о перспективах утилизации отходов в регионах Перспективы утилизации вторичного сырья обсудили представители ассоциаций переработчиков и ведущие товаропроизводители на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. Как сообщает ИА "Высота 102", организатором дискуссии выступил комитет по реформированию отрасли обращения с отходами "ОПОРЫ РОССИИ". По словам замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Романа Куприна, к 2020 году доля утилизированных отходов производства и потребления, согласно разработанной стратегии, должна составить 65%, а к 2030 году - 86%. По мнению руководителя профильного комитета "ОПОРЫ РОССИИ" Полины Вергун, такого показателя можно добиться и по твердым коммунальным отходам, процент переработки которых сегодня не превышает 5%. Для этого нужны перерабатывающие мощности, которые...
Прочитана: 189 раз
Телеком 30.05.2018 12:34

NextOne переходит под бренд «Дом.ru» Клиенты волгоградского провайдера NextOne начали обслуживаться под брендом «Дом.ru». В четверг, 31 мая, топ-менеджеры волгоградского филиала «Дом.ru» встретятся с клиентами обеих компаний, чтобы лично ответить на их вопросы. Встреча пройдет с 15 до 18.00 в центре абонентского обслуживания на ул. Невская, 2. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. ООО «Коламбия Телеком» (ТМ NextOne) вошла в состав группы компаний АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru») в 2017 году. После этого абоненты NextOne получили возможность просматривать новые рейтинговые ТВ-каналы, часть из которых транслируются в современном HD-формате. Пользователям домашних телефонов стали доступны такие функции, как определитель номера,...
Прочитана: 245 раз
Борьба с коррупцией 30.05.2018 12:13

Зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области больше не шокируют Комитет культуры Волгоградской области опубликовал информацию о среднемесячной заработной плате за 2017 год руководителей подведомственных государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», из всех руководителей и замов региональных ГБУ самым высокооплачиваемым является исполняющий обязанности ректора «Волгоградского государственного института искусств и культуры» Александр Веденеев - его среднемесячная заработная плата за прошлый год составила почти 127 тысяч рублей. Зарплаты заместителей ректора также больше 100 тысяч рублей.   Жалованье директора нового ГБУ Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия - Моя история» Сергея Мордвинова в 2017 году в среднем превышало 74 тысячи рублей в месяц. Директор...
Прочитана: 1407 раз
Расследования 30.05.2018 11:53

К 8 годам колонии строго режима приговорен уроженец Таджикистана, совративший двух своих 13-летних сестер. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение вынес Советский районный суд.  По данным следствия, в сентябре 2016 года 25-летний мужчина приехал в Волгоград из Таджикистана в поисках работы. Здесь он жил с родителями и сестрами. Известно, что почти сразу после переезда он начал совращать девочек. Родители узнали об этом лишь тогда, когда их дочери забеременели. Но в правоохранительные органы они обращаться не стали. Мать отправила сына в соседний регион, чтобы спрятать его. О преступлении стало...
Прочитана: 799 раз
Экономика 30.05.2018 11:25

Юные жители Котельниково побывали на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского ГОКа В юбилейный пятый раз компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» пригласила маленьких гостей в путешествие на территорию Гремячинского горно-обогатительного комбината. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, специалисты встретили своих близких на площадке строительства комбината и с гордостью показали, каких успехов добились в строительстве ГОКа. В прошлые свои приезды на праздники Дня Семьи дети уже побывали в административно-бытовых корпусах «ЕвроХим-ВолгаКалия» и «Новомосковск-ремстройсервиса». В этот раз гости посетили сильвинитовую обогатительную фабрику.   Знакомство с производством началось с получения общих сведений о технологическом цикле фабрики и какой путь должна пройти поднятая из выработок рудника порода, прежде чем превратиться в основу будущего калийного...
Прочитана: 462 раз
Общество 30.05.2018 11:05

«Ростелеком» приглашает отметить День защиты детей «Ростелеком» приглашает в Комсомольский парк всех желающих на городской праздник «Ура! Каникулы!» 3 июня с 13.00 до 17.00. Для детей компания организует интерактивную площадку с аквагримом, конкурсами, подарками, играми, воздушными шариками, детской дискотекой, театром кукол и представлениями клоунов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Аналогичные развлекательные площадки оператор организовал в Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Волгограде и Краснодаре. «Разрабатывая наши сервисы, мы, в первую очередь, отталкиваемся от потребностей российских семей. Поэтому среди услуг «Ростелекома» немалая часть предназначена для детей и подростков. Маленьких пользователей оберегает в сети от нежелательного контента опция «Родительский контроль», в меню «Интерактивного ТВ» множество детских...
Прочитана: 502 раз
Происшествия 30.05.2018 10:10

Cледователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка во Фролово. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в понедельник в поселке Дудаченский в одном из частных домов было обнаружено тело трехлетнего мальчика. По имеющимся у следствия данным, ребенок умер в присутствии матери. Как рассказала сама женщина, за день до трагедии она забрала сына из Фролово. Там он гостил у родственницы. По дороге домой мальчик стал плохо себя чувствовать, и она дала ему таблетку для улучшения пищеварения. А когда они вернулась домой, уложила его спать. Уже утром она увидела, что сын мертв.  Как выяснили...
Прочитана: 3233 раз
Происшествия 30.05.2018 10:06

Авария на железнодорожном переезде в Волжском не повлияло на график движения пассажирских поездов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Напомним, сегодня утром один человек погиб и один пострадал при столкновении маневрового тепловоза и грузовика "Foton" в промзоне Волжского. По данным желдороги, ДТП произошло в 7.15 на регулируемом железнодорожном переезде. Причиной аварии, по предварительным данным, стало грубое нарушение водителем автомобиля правил пересечения железнодорожного переезда. При исправно действующей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать...
Прочитана: 839 раз
Расследования 30.05.2018 09:46

В Волгограде на организатора и персонал подпольного казино завели уголовное дело Организатор и пятеро работников подпольного казино, располагавшегося в одном из магазинов в Дзержинском районе, стали фигурантами уголовного дела. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, игровой зал “накрыли” полицейские совместно с коллегами из регионального УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. Также стражи порядка установили личность организатора незаконного бизнеса. Как уточнила информагентству старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, в апреле этого года 42-летний волгоградец организовал подпольный игровой клуб и взял себе пятерых помощников. Казино, в котором были установлены 23 игровых аппарата, работало в условиях конспирации - войти туда могли...
Прочитана: 3119 раз
Происшествия 30.05.2018 09:43

Сегодня утром на границе Волгограда и Светлоярского района в ДТП попало маршрутное такси №63. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, столкновение маршрутки с легковым автомобилем произошло в поселке Кирова. Известно о троих пострадавших. В больницу с места ДТП были доставлены 72-летняя женщина и ребенок около 3 лет. 78-летнему мужчине помощь оказали на месте, он от госпитализации отказался. 
Прочитана: 495 раз
Расследования 30.05.2018 09:33

Передано в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в ложном сообщении о готовящемся теракте. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 35-летний мужчина долго общался в интернете с волгоградкой, а затем приехал к ней для личного знакомства. Однако девушка не разделила его чувств и дала влюбленному ростовчанину "от ворот поворот". Расстроенный гость города выпил и решил отомстить. 18 марта этого года со  съемной квартиры в Волгограде он позвонил оператору экстренной службы и сообщил о минировании детского сада, где работала его возлюбленная. Свою вину он признал. Мужчине грозит до пяти лет...
Прочитана: 490 раз
Аналитика 30.05.2018 09:21

Смертность населения Волгоградской области за январь-апрель от основных причин снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата по ЮФО, так, если за январь-апрель 2017 года население региона сократилось на 11582 человека, то за этот год – на 11317 человек. Меньше в Волгоградской области стали умирать от инфекционных и паразитарных заболеваний – снижение составило почти 9% (173 человека за январь-апрель 2018 года и 190 человек за аналогичный период 2017 года). Примерно на столько же снизилась смертность и от туберкулеза (71 человек в январе-марте 2018 года и 78 – за...
Прочитана: 1518 раз
Происшествия 30.05.2018 08:45

В Волгоградской области столкнулись тепловоз и грузовик - погиб человек Один человек погиб и один пострадал при столкновении маневрового тепловоза и грузовика “Foton” в промзоне Волжского. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного сегодня около 7:30. Трагедия произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Бойцы пожарно-спасательной части №13 при помощи спецоборудования освободили пострадавшего, находившегося в салоне грузовика. Информация о случившемся уточняется. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 07:00 на улице Заволжской. За рулем грузовика находился 36-летний водитель, также в машине находился пассажир личность которого сейчас устанавливается. При столкновении с поездом он погиб, а...
Прочитана: 1288 раз
Общество 30.05.2018 08:40

В Волгоградской области в первом квартале 2018 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения увеличилась до 9021 рубля. Об этом  сообщает .ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона. В 4-ом квартале 2017 года этот показатель был меньше – 8720 рулей. Для трудоспособного населения теперь этот показатель составляет 9667 рублей, в конце прошлого года было 9357 рублей. Соответственно, повысился прожиточный минимум для пенсионеров – 7324 рубля против 7100 рублей в 4-ом квартале прошлого года и для детей – 9210 рублей (было 8820 рублей).  Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации...
Прочитана: 1533 раз


30 мая 12:59
В Волгоградской области водителя-обманщика приговорили к 400 часам обязательных работ
30 мая 12:47
В Торгово-промышленной палате России задумались о перспективах утилизации отходов в регионах Комментарии2Смотреть фотографии
30 мая 12:34
NextOne переходит под бренд «Дом.ru»Смотреть фотографии
30 мая 12:13
Зарплаты руководителей учреждений культуры Волгоградской области больше не шокируют Комментарии6Смотреть фотографии
30 мая 11:53
В Волгограде совратителя родных сестер приговорили к 8 годам колонии Комментарии3
30 мая 11:25
Юные жители Котельниково побывали на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского ГОКа Комментарии1Смотреть фотографии
30 мая 11:05
«Ростелеком» приглашает отметить День защиты детейСмотреть фотографии
30 мая 10:10
В Волгоградской области расследуют причину гибели трехлетнего ребенка Комментарии7
30 мая 10:06
Смертельное ДТП на железной дороге в Волгоградской области не повлияло на движение поездов Комментарии2
30 мая 09:46
В Волгограде на организатора и персонал подпольного казино завели уголовное дело Комментарии7Смотреть фотографии
30 мая 09:43
На границе Волгограда в ДТП с маршруткой пострадали трое человек Комментарии2
30 мая 09:33
В Волгограде будут судить телефонного "террориста" из Ростовской области Комментарии1
30 мая 09:21
В Волгоградской области стали чаще умирать от болезней органов дыхания и сосудов Комментарии18
30 мая 09:03
Волгоградские полицейские-кинологи и их четвероногие помощники дослужились до побед Комментарии3Смотреть фотографии
30 мая 08:45
В Волгоградской области столкнулись тепловоз и грузовик - погиб человек Комментарии2Смотреть фотографии
30 мая 08:40
В Волгоградской области повысили прожиточный минимум Комментарии24
30 мая 07:20
В Волгограде стоматологи добиваются отличных результатов в самых сложных случаяхCмотреть видео
29 мая 21:08
В Волгограде задержаны руководители двух крупных УК Комментарии18Смотреть фотографии
29 мая 20:05
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничать Комментарии4Cмотреть видео
29 мая 18:09
Жителю Волгоградской области грозит до 2 лет тюрьмы за избиение продавщицы Комментарии22Смотреть фотографииCмотреть видео
29 мая 18:01
В фонде капремонта Волгоградской области "вытолкнули" победителя аукциона на замену лифтов Комментарии8
29 мая 17:59
В Волгограде госжилнадзор придет на крышу Комментарии2
29 мая 17:27
ТОП-10 экономичных авто или как сэкономить на бензинеСмотреть фотографии
29 мая 16:34
В Волгоградской области налоговики отказываются от тотального контроля в пользу профилактики Комментарии3
29 мая 16:17
Лицо гражданина может стать его уникальным билетом в музейСмотреть фотографии
29 мая 15:13
Все выше и выше: Цены на бензин в Волгоградской области продолжают расти Комментарии42
29 мая 14:10
Неужели красят?: В Волгограде склоны вдоль рокадной дороги скоро зазеленеют Комментарии8Смотреть фотографии
29 мая 13:39
В лесах Волгоградской области "горячим туманом" травят опасных вредителей Комментарии2
29 мая 13:28
В Волгограде задержали подозреваемого в поджоге "Mercedes" (ВИДЕО) Комментарии4Cмотреть видео
29 мая 13:17
Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкой Комментарии56Смотреть фотографииCмотреть видео
Общество
30 мая 11:05
«Ростелеком» приглашает отметить День защиты детейСмотреть фотографии
30 мая 09:03
Волгоградские полицейские-кинологи и их четвероногие помощники дослужились до побед Комментарии3Смотреть фотографии
30 мая 08:40
В Волгоградской области повысили прожиточный минимум Комментарии24
29 мая 17:59
В Волгограде госжилнадзор придет на крышу Комментарии2
29 мая 15:30
Волгоградские пенсионеры сразятся с соперниками в компьютерном многоборье Комментарии2Смотреть фотографии
29 мая 14:31
Суд взыскал с бюджета Волгограда ущерб за поломку авто после наезда на колодец Комментарии2
29 мая 13:17
Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкой Комментарии56Смотреть фотографииCмотреть видео
29 мая 12:17
В Волгоградской области депутаты ждут от силовиков решительных действий в борьбе с "тепличными городами" Комментарии18Смотреть фотографии
28 мая 15:15
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом Комментарии29Смотреть фотографии
28 мая 13:38
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" рассказали байкерам о безопасности на дороге Комментарии26Смотреть фотографии
28 мая 12:10
В Волгограде оштрафовали за волокиту начальника отдела опеки райадминистрации Комментарии1
28 мая 11:20
По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек» Комментарии7Смотреть фотографииCмотреть видео
28 мая 09:09
Волгоградские чекисты отмечают 100-летие УФСБ России Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
26 мая 07:56
Льготница в Волгоградской области купила жизненно необходимое лекарство на кредит
26 мая 05:52
В Волгоградской области депутаты тоскуют по СССР и хотят вернуть обязательную школьную формуСмотреть фотографии
25 мая 17:13
На Волгоградскую область обрушатся ливни и ураган Комментарии11
25 мая 16:39
В Волгограде из-за прорвавшейся трубы затопило двор и подвал многоэтажки Комментарии2Cмотреть видео
25 мая 16:06
В Волгограде родственники умерших подолгу ждут свидетельств о смерти Комментарии7
25 мая 15:04
В Волжском чествовали «мэтра камня» Петра МалковаСмотреть фотографии
25 мая 12:09
В Волгограде на территории УФСБ заложили капсулу с секретным посланием потомкам Комментарии44Смотреть фотографии
25 мая 11:22
Белые тополя аллеи на Мамаевом кургане в Волгограде состарились и требуют замены Комментарии15Смотреть фотографии
25 мая 09:01
В Волгограде суд лишил собственника трех квадратных метров жилья Комментарии7Смотреть фотографии
24 мая 19:44
Волгоградский приют "Дино" принял первых бездомных бродяг от горпитомникаСмотреть фотографии
24 мая 17:48
Общественную палату России заинтересовал новый мусоросортировочный комплекс в Волгоградской области Комментарии9Смотреть фотографии
24 мая 15:40
Жителям Советского района Волгограда надоела ежедневная игра в «русскую рулетку» по пути на остановкуСмотреть фотографии
24 мая 14:52
В сельской школе Волгоградской области последний звонок прозвучал для единственного выпускника 11 класса Комментарии18Смотреть фотографии
24 мая 14:45
В Волгограде коммунальщики убрали хлам с крыши после публикации на «Доске позора» Комментарии2Смотреть фотографии
24 мая 14:14
Из парков и скверов Волгограда массово изгоняют клещей Комментарии7Смотреть фотографии
24 мая 11:34
В Волгограде сожгли сыр из Германии и Финляндии Комментарии49
24 мая 11:27
В Волгограде завели уголовное дело на директора фирмы за долг по зарплате главбуху
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     

 
День 30 Мая, Ср
Волгоград
температура 23..25 С, давление 749..751 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
30 Мая, Ср
1 $ 62.6420 руб.
1 € 72.5269 руб.
1 GBP 82.8190 руб.
1 CHF 63.0899 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Отцы и дети: Династии - в органах власти Волгоградской областиКомментарии86
Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкойКомментарии56
В Волгограде сожгли сыр из Германии и ФинляндииКомментарии49
У сотрудников аппарата Волгоградской облдумы с доходами стабильно хорошоКомментарии46
В Волгограде на территории УФСБ заложили капсулу с секретным посланием потомкамКомментарии44
Все выше и выше: Цены на бензин в Волгоградской области продолжают растиКомментарии42
В центре Волгограда зреет очередной финансовый «мыльный пузырь»Комментарии32
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротомКомментарии29
Замглавы администрации Волгограда по транспорту – самый богатый чиновник в регионеКомментарии29
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" рассказали байкерам о безопасности на дорогеКомментарии26
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
В Волгоградской области повысили прожиточный минимумКомментарии24
В Волго-Ахтубинской пойме под носом у районной администрации строят незаконный объектКомментарии23
В Волгограде пойманные на взятке пожарные инспекторы получили более 14 лет колонии на двоихКомментарии23
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23

Самые читаемые новости

Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23
Просмотров: 20100
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничатьКомментарии4
Просмотров: 13313
В Волгограде задержаны руководители двух крупных УККомментарии18
Просмотров: 10692
Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области
Просмотров: 9805
Под Волгоградом продолжают свозить отходы на горящий полигон «Комус»
Просмотров: 8385
Неужели красят?: В Волгограде склоны вдоль рокадной дороги скоро зазеленеютКомментарии8
Просмотров: 5954
В Волго-Ахтубинской пойме под носом у районной администрации строят незаконный объектКомментарии23
Просмотров: 5528
Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почвуКомментарии23
Просмотров: 5421
Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкойКомментарии56
Просмотров: 4646
По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек»Комментарии7
Просмотров: 4608

Рекомендуемые к прочтению новости

Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23
Рекомендации: +49 / 6-
Роуминг, гудбай: топ-5 событий за рубежом, которым стоит посвятить отпуск
Рекомендации: +40 / 4-
В Волгограде построят самый современный в России метаноловый заводКомментарии9
Рекомендации: +38 / 10-
«Высота 102 ТВ»: Инвесторов из Японии завлекают потенциалом площадки волгоградского «Химпрома»Комментарии5
Рекомендации: +35 / 21-
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
Рекомендации: +32 / 13-
На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"
Рекомендации: +32 / 17-
В честь 100-летия со дня образования УФСБ в Волгограде провели турнир по кудо
Рекомендации: +28 / 7-
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничатьКомментарии4
Рекомендации: +27 / 9-