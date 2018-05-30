Волгоградские полицейские-кинологи и их четвероногие помощники дослужились до побед





Волгоградские полицейские-кинологи заняли призовые места во всех номинациях на Межведомственных соревнованиях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 20-е Межведомственные соревнования специалисов-кинологов Юга России были приурочены к 300-летию российской полиции. В соревнованиях в Ростове-на-Дону приняли участие семеро сотрудников Центра под руководством начальника - полковника полиции Денисова Сергея Владимировича, и их служебные псы. Ежедневный труд полицейских-кинологов и их четвероногих питомцев по обнаружению взрывчатых веществ и наркотиков, розыску скрывшихся преступников, проведению досмотров и обследованию территории перед проведением массовых мероприятий не прошел даром. Волгоградцы заняли призовые места в четырех номинациях соревнований.

Так, капитан полиции Сергей Фролов со служебной собакой «Алиса» занял II место в личном зачете по поиску наркотических средств.

Младший сержант полиции Павел Лапченков со служебной собакой «Тор Вом Харц» занял II место в личном зачете по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

Сержант полиции Анна Зуева со служебной собакой «Горыныч Эль Перро Солар» заняла III место в личном зачете по следовой работе.









Капитан полиции Иола Шипилова со служебной собакой «Микра» заняла VI место в личном зачете по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

Полковник полиции в отставке, Олег Чернобровкин, многие годы возглавлявший Центр кинологической службы и в настоящее время являющийся его сотрудником, награжден благодарственным письмом за личный вклад в обеспечение общественного доверия к деятельности кинологических подразделений ОВД РФ и профессиональное мастерство.

По результатам Межведомственных соревнований команда ГУ МВД России по Волгоградской области заняла II командное место. Победителей наградили ценными подарками и вручили кубок, ставший одним из главных экспонатов открывшегося ведомственного музея Центра кинологической службы.







