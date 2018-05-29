|Происшествия
|30.05.2018 08:45
В Волгоградской области столкнулись тепловоз и грузовик - погиб человек
Один человек погиб и один пострадал при столкновении маневрового тепловоза и грузовика “Foton” в промзоне Волжского. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного сегодня около 7:30. Трагедия произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Бойцы пожарно-спасательной части №13 при помощи спецоборудования освободили пострадавшего, находившегося в салоне грузовика. Информация о случившемся уточняется.
Общественную палату России заинтересовал новый мусоросортировочный комплекс в Волгоградской области
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки
Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почву
Сегодня председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, находясь в...
На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы. Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила протестировать один...
Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили...
|Аналитика
|30.05.2018 09:21
Смертность населения Волгоградской области за январь-апрель от основных причин снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата по ЮФО, так, если за январь-апрель 2017 года население региона сократилось на 11582 человека, то за этот год – на 11317 человек. Меньше в Волгоградской области стали умирать от инфекционных и паразитарных заболеваний – снижение составило почти 9% (173 человека за январь-апрель 2018 года и 190 человек за аналогичный период 2017 года). Примерно на столько же снизилась смертность и от туберкулеза (71 человек в январе-марте 2018 года и 78 – за...
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|Общество
|30.05.2018 09:03
Волгоградские полицейские-кинологи заняли призовые места во всех номинациях на Межведомственных соревнованиях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 20-е Межведомственные соревнования специалисов-кинологов Юга России были приурочены к 300-летию российской полиции. В соревнованиях в Ростове-на-Дону приняли участие семеро сотрудников Центра под руководством начальника - полковника полиции Денисова Сергея Владимировича, и их служебные псы. Ежедневный труд полицейских-кинологов и их четвероногих питомцев по обнаружению взрывчатых веществ и наркотиков, розыску скрывшихся преступников, проведению досмотров и обследованию территории перед проведением массовых мероприятий не прошел даром. Волгоградцы заняли призовые места в четырех номинациях соревнований. Так, капитан полиции Сергей Фролов...
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|Общество
|30.05.2018 08:40
В Волгоградской области в первом квартале 2018 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения увеличилась до 9021 рубля. Об этом сообщает .ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона. В 4-ом квартале 2017 года этот показатель был меньше – 8720 рулей. Для трудоспособного населения теперь этот показатель составляет 9667 рублей, в конце прошлого года было 9357 рублей. Соответственно, повысился прожиточный минимум для пенсионеров – 7324 рубля против 7100 рублей в 4-ом квартале прошлого года и для детей – 9210 рублей (было 8820 рублей). Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации...
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|Здравоохранение
|30.05.2018 07:20
В одной из лучших клиник областного центра - клинической стоматологической поликлинике №3 - стратегия и тактика лечения направлена в первую очередь на спасение естественных зубов пациентов. Сотрудники поликлиники рассказали ИА "Высота 102", как новые лечебные методики, современное оборудование позволяют создавать красивые улыбки жителям региона в ситуациях, когда, казалось бы, спасать уже нечего. Подробности - в видеоматериале.
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|Расследования
|29.05.2018 21:08
Обыски прошли в офисах ООО "УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО "Энерго-Инвест". Об этом ИА "Высота 102" сообщили очевидцы событий. Как стало известно информагентству, возможно это связано с уголовным делом, возбужденным в отношении руководителей компании, которые также были задержаны. По имеющимся сведениям, с середины 2015 по январь 2018 там "растворились" более 45 миллионов рублей коммунальных платежей, собранных с жителей. Деньги выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов деньги так и не получили и обратились в судебные органы. По словам очевидцев, в...
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|Аналитика
|29.05.2018 20:05
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничать
Смотрите сегодня в программе: подход территориального управления Роспотребнадзора к работе по защите населения от опасных овощей заставил нервничать депутатов Волгоградской областной думы. Тихий поселок Рыбачий лихорадит: на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» идет промышленное строительство без разрешительных документов. Газон посеян: автолюбителям показалось, что земляные склоны Нулевой продольной магистрали красят зеленой краской. С воодушевлением: неудачник прошедшего сезона - команда «Ротор Волгоград» начинает работать с новым главным тренером. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
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|Расследования
|29.05.2018 18:09
Уголовное дело заведено на жителя Волжского, ударившего продавщицу в обувном магазине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 32-летний мужчина вместе со своей матерью, которая хотела обменять купленные ранее босоножки, пришел в магазин. Но, буквально после нескольких секунд разговора, волжанин ударил девушку, а затем сбежал. Это произошло неделю назад, 23 мая. Сегодня его задержали. Мужчина заявил стражам порядка, что не сдержался и ударил 23-летнюю продавщицу, которая якобы оскорбила его мать. Теперь мужчине предстоит ответить за побои. Максимальное наказание - два года тюрьмы.
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|Расследования
|29.05.2018 18:01
Волгоградским УФАС России признана обоснованной жалоба ООО «Первая лифтовая компания» (г. Москва) на нарушения порядка заключения фонда капремонта Волгоградской области по результатам проведения аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования и работы по замене подъемников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС, речь идет об аукционе по замене 353 подъемников в многоэтажках Волгограда, Волжского и Камышина на сумму более 646 млн. рублей. При рассмотрении жалобы было установлено, что фонд необоснованно отказался от заключения договора с победителем аукциона – ООО «Первая лифтовая компания», безосновательно сочтя представленную им банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по договору ненадлежащей....
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|Общество
|29.05.2018 17:59
В инспекции госжилнадзора проведут проверку по факту захламления крыши дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Напомним, о вопиющей ситуации, связанной с бездействием ООО «УК Ворошиловского района», информагентство сообщало в одной из публикаций на «Доске позора». Кроме того, в инспекции госжилнадзора проверят и санитарное состояние подвала в многоэтажном доме №48 по ул. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда. Об этом инциденте также сообщало ИА «Высота 102». 24 мая рядом с домом произошел прорыв водопровода, в результате чего затопило и территорию двора, и подвал многоэтажки. Течь была устранена лишь на следующий день к вечеру. ...
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|Экономика
|29.05.2018 17:27
В этом году май показывает рекорды не только по росту температуры. Как писала «Высота 102», не меньшими темпами идет и рост цен на бензин. За первую половину мая цены на топливо выросли в 71 центрах субъектов России. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 1,8%, дизель — на 2,7%. В автомобильном холдинге «Волга-Раст» считают, что лучший способ не тратить много денег на топливо — купить экономичный автомобиль, который потребляет минимум бензина. А также соблюдать несколько простых правил при езде. ТОП-5 экономичных автомобилей с бензиновым двигателем 1. Volkswagen Jetta занимает первое место в рейтинге...
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|Экономика
|29.05.2018 16:34
Сегодня в работе налоговых органов Волгоградской области происходит смещение акцентов с тотального контроля на аналитическую и профилактическую работу, направленную на побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств, а также на необходимость самостоятельной оценки рисков ведения бизнеса. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности налоговых органов Волгоградской области заместитель руководителя УФНС по региону Ольга Зинина. Так, за последние два года налогоплательщиками в результате самостоятельного уточнения налоговых обязательств дополнительно перечислено в бюджет более 1,5 млрд. рублей. В свою очередь налоговые органы региона сократили число проводимых выездных проверок. Так, с 2012 года их количество снизилось...
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|Телеком
|29.05.2018 16:17
Компания «Ростелеком» и Центр Речевых Технологий представили прототип системы, благодаря которой посетители российских музеев, театров и галерей смогут пройти в учреждение культуры с помощью только биометрии – распознавания лица. Тестирование Единой биометрической системы прошло в Эрмитаже. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для использования новой системы необходимо пройти биометрическое сканирование и купить билет в Интернете. Посетителей выставок, концертов и спектаклей вместо контролёров встретят устройства видеодентификации. В перспективе покупать билет вообще не придется – гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью Единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для...
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|Аналитика
|29.05.2018 15:13
За последнюю неделю средние цены на бензин в Волгоградской области выросли еще больше. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства по состоянию на 28 мая, литр дизельного топлива стоит уже 42,83 рубля, тогда как неделю назад его цена была 42,12 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 стоит 41,05 рубля за литр, а неделю назад он был дешевле и стоил 40,49 рубля за литр. Цена литра бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю поднялась с отметки 44,03 рубля за литр до 44,81 рубля за литр. А цена бензина марки АИ-98, вероятно, скоро перейдет 50-рублевый рубеж: сегодня он стоит 49,75...
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|Экология
|29.05.2018 14:10
Жертвами оптического обмана стали некоторые автолюбители, чей путь пролегал сегодня и в предыдущие дни по Нулевой продольной магистрали в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию позвонили горожане и рассказали, что вдоль новой дороги гигантские земляные склоны якобы красят зеленой краской «как в армии», предположив, что так власти наводят красоту к приезду гостей чемпионата мира по футболу. Журналисты информагентства выяснили, что на самом деле ничего подобного не происходит - на склонах идет посев газона с использованием...
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|Экология
|29.05.2018 13:39
Во Фроловском районе на территории ГКУ "Арчединское лесничество" специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита"- Центра защиты леса Волгоградской области в течение двух дней проводят мероприятия по уничтожению и сокращению численности вредителя зеленых насаждений - пилильщика-ткача красноголового. Как сообщили ИА "Высота 102" в Центре защиты леса, на сегодняшний день обработано более 111 гектаров леса. Для уничтожения с земли вредоносных насекомых был использован аэрозольный генератор горячего тумана, который формирует мощный поток воздуха, что способствует интенсивному распространению химического раствора. Эффективность химатаки на вредителей будет оценена специалистами на третий и пятый день после завершения работ.
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30 мая 08:45
В Волгоградской области столкнулись тепловоз и грузовик - погиб человек 1
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