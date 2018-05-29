В Волгоградской области повысили прожиточный минимум

В Волгоградской области в первом квартале 2018 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения увеличилась до 9021 рубля. Об этом сообщает .ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона. В 4-ом квартале 2017 года этот показатель был меньше – 8720 рулей. Для трудоспособного населения теперь этот показатель составляет 9667 рублей, в конце прошлого года было 9357 рублей. Соответственно, повысился прожиточный минимум для пенсионеров – 7324 рубля против 7100 рублей в 4-ом квартале прошлого года и для детей – 9210 рублей (было 8820 рублей).

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации областных социальных программ, оказания помощи малоимущим, формировании областного бюджета, а также в других установленных федеральным законам целях.



