В Волгограде задержаны руководители двух крупных УК





Обыски прошли в офисах ООО "УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО "Энерго-Инвест". Об этом ИА "Высота 102" сообщили очевидцы событий. Как стало известно информагентству, возможно это связано с уголовным делом, возбужденным в отношении руководителей компании, которые также были задержаны. По имеющимся сведениям, с середины 2015 по январь 2018 там "растворились" более 45 миллионов рублей коммунальных платежей, собранных с жителей. Деньги выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества, а также содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов деньги так и не получили и обратились в судебные органы. По словам очевидцев, в обысках приняли участие несколько десятков человек. Уже завтра суд должен избрать меру пресечения пятерым подозреваемым в хищениях.