Жителю Волгоградской области грозит до 2 лет тюрьмы за избиение продавщицы

В инспекции госжилнадзора проведут проверку по факту захламления крыши дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Напомним, о вопиющей ситуации, связанной с бездействием ООО «УК Ворошиловского района», информагентство сообщало в одной из публикаций на «Доске позора». Кроме того, в инспекции госжилнадзора проверят и санитарное состояние подвала в многоэтажном доме №48 по ул. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда. Об этом инциденте также сообщало ИА «Высота 102». 24 мая рядом с домом произошел прорыв водопровода, в результате чего затопило и территорию двора, и подвал многоэтажки. Течь была устранена лишь на следующий день к вечеру. ...

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