Волгоградским УФАС России признана обоснованной жалоба ООО «Первая лифтовая компания» (г. Москва) на нарушения порядка заключения фонда капремонта Волгоградской области по результатам проведения аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования и работы по замене подъемников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС, речь идет об аукционе по замене 353 подъемников в многоэтажках Волгограда, Волжского и Камышина на сумму более 646 млн. рублей.

При рассмотрении жалобы было установлено, что фонд необоснованно отказался от заключения договора с победителем аукциона – ООО «Первая лифтовая компания», безосновательно сочтя представленную им банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по договору ненадлежащей. При этом фонд в нарушение пункта 197 Постановления № 615 заключил договор с участником вукциона, занявшим второе место – ООО «Волгоградская лифтовая компания» (г. Волгоград), ранее установленного данным пунктом срока, лишив возможности ООО «Первая лифтовая компания» восстановить его нарушенные права в административном порядке.

В свою очередь в результате рассмотрения жалобы было установлено, что банковская гарантия ООО «Волгоградская лифтовая компания» не соответствовала требованиям Постановления № 615 и аукционной документации. Соответственно, данной организации должно было быть отказано в заключении договора. Заключение с волгоградской фирмой договора необоснованно создано ему преимущественные условия участия в аукционе, что квалифицировано как нарушение Фондом пункта 2 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ.

Руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников пояснил: «Выявленные в действиях фонда нарушения являются не только грубыми, но и очевидными, поэтому для нас удивительно как их вообще можно было допустить. Безусловно, за такие нарушения нами будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности. Кроме того, объединение в рамках одного аукциона ремонта лифтов в г. Волгограде, г. Камышине и в г. Волжском также вызвало у нас большие вопросы, с которыми мы будем разбираться отдельно».



