









Смотрите сегодня в программе: подход территориального управления Роспотребнадзора к работе по защите населения от опасных овощей заставил нервничать депутатов Волгоградской областной думы. Тихий поселок Рыбачий лихорадит: на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» идет промышленное строительство без разрешительных документов. Газон посеян: автолюбителям показалось, что земляные склоны Нулевой продольной магистрали красят зеленой краской. С воодушевлением: неудачник прошедшего сезона - команда «Ротор Волгоград» начинает работать с новым главным тренером.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.



