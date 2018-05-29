ТОП-10 экономичных авто или как сэкономить на бензине





Как писала «Высота 102», не меньшими темпами идет и рост цен на бензин. За первую половину мая цены на топливо выросли в 71 центрах субъектов России. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 1,8%, дизель — на 2,7%. В этом году май показывает рекорды не только по росту температуры.не меньшими темпами идет и рост цен на бензин. За первую половину мая цены на топливо выросли в 71 центрах субъектов России. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 1,8%, дизель — на 2,7%.

В автомобильном холдинге «Волга-Раст» считают, что лучший способ не тратить много денег на топливо — купить экономичный автомобиль, который потребляет минимум бензина. А также соблюдать несколько простых правил при езде.





ТОП-5 экономичных автомобилей с бензиновым двигателем

1. Volkswagen Jetta занимает первое место в рейтинге с показателем расхода топлива в 5,3 литра на 100 км в смешанном цикле. Заказав Jetta с двигателем 1.4 TSI и коробкой DSG, владелец получает очень экономичный вариант. Автомобиль на трассе потребляет 4,4 л на 100 км.

2. ŠKODA RAPID поставляется с двумя вариантами моторов: 1.6 MPI и 1.4 TSI. Из них самым экономичным является вариант автомобиля вместе с бензиновым двигателем 1.4 TSI мощностью в 125 л.с. В этом случае расход на трассе составляет 4,4 л/100 км, а в смешанном цикле – 5,5 л. Модель комплектуется автоматической коробкой передач. поставляется с двумя вариантами моторов: 1.6 MPI и 1.4 TSI. Из них самым экономичным является вариант автомобиля вместе с бензиновым двигателем 1.4 TSI мощностью в 125 л.с. В этом случае расход на трассе составляет 4,4 л/100 км, а в смешанном цикле – 5,5 л. Модель комплектуется автоматической коробкой передач.













3. ŠKODA OCTAVIA — этот внушительный чешский седан потребляет 4,5 л/100 км на трассе и 5,4 л/100 км при движении в смешанном цикле. Одно из главных преимуществ машины, помимо экономии топлива, —вместительность, безопасность и богатое оснащение.

















4. Volkswagen Polo — модель немецкого концерна — 5,7 литра на 100 км в смешанном цикле. — модель немецкого концерна — 5,7 литра на 100 км в смешанном цикле.

Модель Polo с новым мотором 1.4 TSI с турбонаддувом, разгоняясь до 100 км за 7,2 секунды, потребляет 4,5 л/100 км на трассе как с механической коробкой, так и с DSG.

5. Suzuki Vitara S потребляет от 5.2 до 6.3 л на 100 км, что определяется рабочим объемом двигателя и его мощностью. Самым экономичным будет переднеприводный вариант кроссовера с новым турбомотором объемом 1,4 л из семейства Boosterjet. Максимальная мощность данного двигателя составляет 140 л.с.





ТОП-5 экономичных авто с дизельным двигателем

1. Volkswagen Passat с 2-литровым дизельным мотором TDI демонстрирует низкий расход топлива (от 4,2л /100 км на трассе, до 4,6 л/100 км в режиме смешанного вождения) и развивает высокую мощность (150 л.с.). Двигатели TDI работают очень тихо, а развиваемый ими высокий крутящий момент гарантирует спортивную управляемость.

















2. Renault DUSTER — популярный среди россиян кроссовер в полноприводной версии с дизельным мотором 1,6 л потребляет 5 л/100 км при езде по трассе и 5,3л/100 км при смешанном цикле. Новый турбодизель 1.5 dCi (109 л.с.) показывает отличную тягу (максимальный крутящий момент 240 Нм доступен уже с 1750 об/мин).

3. ŠKODA KODIAQ — семиместный полноприводный кроссовер с автоматической коробкой, с установленным 2 литровым дизельным двигателем и полным приводом потребляет в загородном цикле – 5,2 л/100 км, а в смешанном – 6,2 л/100 км.













4. Volkswagen Tiguan с дизельным двигателем в России доступен только с 2- литровым мотором мощностью 150 л.с. и полным приводом. Расход на трассе составляет 5,1л/100 км, в смешанном режиме – 6,1 л.













5. Renault KOLEOS с 2-литровым дизельным двигателем СVT X-Tronic мощностью 177 л.с. показывает отличную динамику и экономичность. В этой комплектации автомобиль немного мощнее бензиновой версии с мотором 2.5 л. Преимущество в тяге значительное: 380 против 233 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,5 с (бензиновые версии медленнее), расход топлива – 5,8 л/100 км в смешанном цикле. Такой мотор предлагается только в связке с полным приводом. с 2-литровым дизельным двигателем СVT X-Tronic мощностью 177 л.с. показывает отличную динамику и экономичность. В этой комплектации автомобиль немного мощнее бензиновой версии с мотором 2.5 л. Преимущество в тяге значительное: 380 против 233 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,5 с (бензиновые версии медленнее), расход топлива – 5,8 л/100 км в смешанном цикле. Такой мотор предлагается только в связке с полным приводом.





ТОП 10 правил экономичной езды

Профессионалы советуют пользоваться следующими простыми советами, которые помогут сэкономить на бензине:

1. Плавный разгон и плавное торможение. Если сильно давить на педаль газа во время начала движения, а потом резко тормозить перед светофором, то это приведет к повышенному потреблению топлива.

2. Быстрый переход на высшую передачу. На свободной трассе нужно как можно быстрее разогнаться и далее ехать в экономичном режиме. Такой прием сократит промежуток повышенного потребления бензина автомобилем.

3. Поддерживать постоянную скорость. Оптимальный скоростной режим экономичной езды – 60-80 км/ч на ровной дороге. Объездной маршрут, позволяющий ехать равномерно, выгоднее короткого, но более загруженного пути с множеством пробок и светофоров. Исследования автопроизводителей подтвердили, что трехминутная стоянка на холостом ходу соответствует поездке до 1 км.

4. Для машин с АКПП стоит избегать режимов «Спорт», «Кикдаун», а при наличии «Winter» перейти на этот режим для экономии. Благодаря режиму «Winter» передачи переключаются на пониженных оборотах и расход топлива снижается.

5. Торможение двигателем. Чаще использовать торможение двигателем. Так можно снизить скорость и сэкономить бензин.

6. Снизить аэродинамическое сопротивление. Все выступающие элементы кузова - багажники, внешний тюнинг – увеличивают расход бензина. Открытые окна на больших скоростях приводят к росту расхода топлива на 15%. На трассе можно использовать аэродинамический карман – постараться двигаться позади машины, которая едет на одной с вами скорости. За ней образуется зона разряженного воздуха с меньшим сопротивлением, что позволит ехать легче, расходуя меньше топлива.

7. Техническая исправность автомобиля. Неправильные зазоры в свечах соответствуют перерасходу 0,5 литра, не отрегулированные клапана приводят к росту потребления бензина на 8%, накипь в системе охлаждения — на 15%.

8. Следить за тем, чтобы давление в шинах всегда было нормальным. Пониженное давление в шинах вызывает дополнительное сопротивление, в итоге – перерасход горючего до 0,5 литра.

9. Выгрузить лишнее. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход примерно на 2%.

10. Сократить количество включенных электроприборов в автомобиле. Планшеты, видеорегистратор, навигатор, радар-детектор и другие приборы, подключенные к электросети автомобиля, приводят к росту потребления бензина.

Изменив манеру вождения можно снизить расходы на топливо на 20%.



