ВТБ МС: число обращений за диспансеризацией выросло на 10%

В первом квартале 2018 года диспансеризацию прошли 930 тысяч клиентов ВТБ Медицинское страхование, что на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, наибольшую активность в диспансеризации проявили клиенты в возрасте от 18 до 39 лет. При этом среди них оказалось больше женщин (60%).

Больше всего обращений зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Тамбове, Красноярске, Омске, а также в Республике Дагестан.

Диспансеризация - комплекс мероприятий в системе здравоохранения, который проводится среди взрослого населения страны с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний. Обследование проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года.

Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, отметила: «Наше государство дает право гражданам по полису ОМС проходить бесплатную диспансеризацию – комплектное обследование организма. Задача нашей страховой медицинской компании – постоянно рассказывать и напоминать об этом своим клиентам. Мы проводим регулярную работу по информированию населения. Как результат – клиентов, которые пользуются своим правом и проходят положенную им диспансеризацию, с каждым годом становится все больше».



