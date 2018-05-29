|Общество
|29.05.2018 17:59
В Волгограде госжилнадзор придет на крышу
В инспекции госжилнадзора проведут проверку по факту захламления крыши дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Напомним, о вопиющей ситуации, связанной с бездействием ООО «УК Ворошиловского района», информагентство сообщало в одной из публикаций на «Доске позора». Кроме того, в инспекции госжилнадзора проверят и санитарное состояние подвала в многоэтажном доме №48 по ул. Хорошева в Дзержинском районе Волгограда. Об этом инциденте также сообщало ИА «Высота 102». 24 мая рядом с домом произошел прорыв водопровода, в результате чего затопило и территорию двора, и подвал многоэтажки. Течь была устранена лишь на следующий день к вечеру.
«Волгоградский мясокомбинат» не продается
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Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...
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С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Расследования
|29.05.2018 21:08
Обыски прошли в офисах ООО “УЖФ Краснооктябрьского района" и ООО “Энерго-Инвест”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили очевидцы событий. Как стало известно информагентству, возможно это связано с уголовным делом, возбужденным в отношении руководителей компании, которые также были задержаны. По имеющимся сведениям, с середины 2015 по январь 2018 там "растворились" более 45 миллионов рублей коммунальных платежей собранных с жителей. Деньги выводились через аффилированные организации с помощью фиктивных договоров на услуги по техобслуживанию, содержанию и ремонту общедомового имущества и содержанию придомовых территорий. Поставщики ресурсов деньги так и не получили и обратились в судебные органы. По словам очевидцев, в обысках приняли участие...
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|Аналитика
|29.05.2018 20:05
«Высота 102 ТВ»: Позиция регионального Роспотребнадзора по опасным овощам заставила депутатов нервничать
Смотрите сегодня в программе: подход территориального управления Роспотребнадзора к работе по защите населения от опасных овощей заставил нервничать депутатов Волгоградской областной думы. Тихий поселок Рыбачий лихорадит: на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» идет промышленное строительство без разрешительных документов. Газон посеян: автолюбителям показалось, что земляные склоны Нулевой продольной магистрали красят зеленой краской. С воодушевлением: неудачник прошедшего сезона - команда «Ротор Волгоград» начинает работать с новым главным тренером. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и...
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|Расследования
|29.05.2018 18:09
Уголовное дело заведено на жителя Волжского, ударившего продавщицу в обувном магазине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 32-летний мужчина вместе со своей матерью, которая хотела обменять купленные ранее босоножки, пришел в магазин. Но, буквально после нескольких секунд разговора, волжанин ударил девушку, а затем сбежал. Это произошло неделю назад, 23 мая. Сегодня его задержали. Мужчина заявил стражам порядка, что не сдержался и ударил 23-летнюю продавщицу, которая якобы оскорбила его мать. Теперь мужчине предстоит ответить за побои. Максимальное наказание - два года тюрьмы.
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|Расследования
|29.05.2018 18:01
Волгоградским УФАС России признана обоснованной жалоба ООО «Первая лифтовая компания» (г. Москва) на нарушения порядка заключения фонда капремонта Волгоградской области по результатам проведения аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования и работы по замене подъемников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС, речь идет об аукционе по замене 353 подъемников в многоэтажках Волгограда, Волжского и Камышина на сумму более 646 млн. рублей. При рассмотрении жалобы было установлено, что фонд необоснованно отказался от заключения договора с победителем аукциона – ООО «Первая лифтовая компания», безосновательно сочтя представленную им банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по договору ненадлежащей....
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|Экономика
|29.05.2018 17:27
В этом году май показывает рекорды не только по росту температуры. Как писала «Высота 102», не меньшими темпами идет и рост цен на бензин. За первую половину мая цены на топливо выросли в 71 центрах субъектов России. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 1,8%, дизель — на 2,7%. В автомобильном холдинге «Волга-Раст» считают, что лучший способ не тратить много денег на топливо — купить экономичный автомобиль, который потребляет минимум бензина. А также соблюдать несколько простых правил при езде. ТОП-5 экономичных автомобилей с бензиновым двигателем 1. Volkswagen Jetta занимает первое место в рейтинге...
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|Экономика
|29.05.2018 16:34
Сегодня в работе налоговых органов Волгоградской области происходит смещение акцентов с тотального контроля на аналитическую и профилактическую работу, направленную на побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств, а также на необходимость самостоятельной оценки рисков ведения бизнеса. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности налоговых органов Волгоградской области заместитель руководителя УФНС по региону Ольга Зинина. Так, за последние два года налогоплательщиками в результате самостоятельного уточнения налоговых обязательств дополнительно перечислено в бюджет более 1,5 млрд. рублей. В свою очередь налоговые органы региона сократили число проводимых выездных проверок. Так, с 2012 года их количество снизилось...
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|Телеком
|29.05.2018 16:17
Компания «Ростелеком» и Центр Речевых Технологий представили прототип системы, благодаря которой посетители российских музеев, театров и галерей смогут пройти в учреждение культуры с помощью только биометрии – распознавания лица. Тестирование Единой биометрической системы прошло в Эрмитаже. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для использования новой системы необходимо пройти биометрическое сканирование и купить билет в Интернете. Посетителей выставок, концертов и спектаклей вместо контролёров встретят устройства видеодентификации. В перспективе покупать билет вообще не придется – гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью Единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для...
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|Общество
|29.05.2018 15:30 (Обновлено: 29.05.2018 16:12)
В июне 66-летний Юрий Черничкин и 68-летняя Нина Хмелева отправятся в Пятигорск защищать честь региона на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном отделении Пенсионного фонда РФ, право на участие в финале кибер-соревнований они заслужили победой в региональном этапе чемпионата. Показать свои навыки и умения обращаться с компьютерами на "ты", ориентироваться в интернет-пространстве покажут представители со всех регионов России, а также наши соотечественники из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников чемпионата составляет от 60 до 65 лет, а каждый седьмой...
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|Аналитика
|29.05.2018 15:13
За последнюю неделю средние цены на бензин в Волгоградской области выросли еще больше. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства по состоянию на 28 мая, литр дизельного топлива стоит уже 42,83 рубля, тогда как неделю назад его цена была 42,12 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 стоит 41,05 рубля за литр, а неделю назад он был дешевле и стоил 40,49 рубля за литр. Цена литра бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю поднялась с отметки 44,03 рубля за литр до 44,81 рубля за литр. А цена бензина марки АИ-98, вероятно, скоро перейдет 50-рублевый рубеж: сегодня он стоит 49,75...
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|Общество
|29.05.2018 14:31
Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с бюджета Волгограда более 70 тысяч рублей в качестве ущерба, причиненного автомобилю в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, 6 октября прошлого года иномарка "Opel Astra" двигалась по ул. Рабоче-Крестьянской, когда вдруг одно из передних колес наехало на препятствие. Оказалось, это был колодец, который возвышался на 8 сантиметров от поверхности дороги. Как выяснилось, на данном участке дороги ООО "Тацинское ДСУ" проводило ремонтные работы. Однако, как следует из составленного на месте происшествия акта, никаких предупредительных знаков об ограничении скорости и ограждений опасных мест на улице не было. В судебном заседании была...
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|Экология
|29.05.2018 14:10
Жертвами оптического обмана стали некоторые автолюбители, чей путь пролегал сегодня и в предыдущие дни по Нулевой продольной магистрали в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию позвонили горожане и рассказали, что вдоль новой дороги гигантские земляные склоны якобы красят зеленой краской «как в армии», предположив, что так власти наводят красоту к приезду гостей чемпионата мира по футболу. Журналисты информагентства выяснили, что на самом деле ничего подобного не происходит - на склонах идет посев газона с использованием...
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|Экология
|29.05.2018 13:39
Во Фроловском районе на территории ГКУ "Арчединское лесничество" специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита"- Центра защиты леса Волгоградской области в течение двух дней проводят мероприятия по уничтожению и сокращению численности вредителя зеленых насаждений - пилильщика-ткача красноголового. Как сообщили ИА "Высота 102" в Центре защиты леса, на сегодняшний день обработано более 111 гектаров леса. Для уничтожения с земли вредоносных насекомых был использован аэрозольный генератор горячего тумана, который формирует мощный поток воздуха, что способствует интенсивному распространению химического раствора. Эффективность химатаки на вредителей будет оценена специалистами на третий и пятый день после завершения работ.
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|Происшествия
|29.05.2018 13:28
Подозреваемого в поджоге дорогой иномарки задержали полицейские в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 18 мая жительница района заявила в полицию, что ночью кто-то поджег ее машину “Mercedes”. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Как оказалось, на преступление пошел 34-летний мужчина, конфликтовавший с мужем потерпевшей. Он сознался в совершенном преступлении, полностью возместил ущерб. Тем не менее ему грозит до 5 лет тюрьмы за поджог. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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|Общество
|29.05.2018 13:17
Жаркая дискуссия развязалась сегодня в областной думе при обсуждении ситуации с тепличными хозяйствами в Волгоградской области. Как передает корр. ИА "Высота 102", депутаты, возмущенные позицией некоторых надзорных ведомств, посчитали, что их руководители живут на других планетах. Так, депутат Илья Кошкарев назвал замглавы территориального управления Роспотребнадзора Ирину Климину марсианкой, после ее заявления о том, что оснований для проверок тепличных хозяйств в Волгоградской области нет, так как не поступало обращений. Однако прежде чем сделать такой вывод, Кошкарев поинтересовался у Климиной, сколько лет она работает в сфере Роспотребнадзора. Услышав, что стаж работы приличный - 25 лет - депутат удивился, а затем...
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|Расследования
|29.05.2018 12:44 (Обновлено: 29.05.2018 12:49)
В Волгограде по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о невыплате "серой" зарплаты
Основанием для уголовного преследования нерадивых работодателей стали итоги надзорных проверок сотрудников прокуратуры Центрального района Волгограда по заявлениям оставшихся без зарплаты жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в одном из случаев заявитель, который ранее работал заведующим гаражом в транспортной компании, сообщил, что официально на работу принят не был, и впоследствии заработанных денег не получил. Факт наличия трудовых правоотношений был установлен по иску прокурора Центрального района Волгограда. После этого прокуратура инициировала уголовное преследование работодателя-должника. Второе уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Центрального района Волгограда, проведенной в территориальном отделе службы судебных приставов. На исполнении находилось производство о взыскании с...
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29 мая 20:05
29 мая 18:01
29 мая 17:59
В Волгограде госжилнадзор придет на крышу 2
29 мая 16:34
29 мая 12:44
29 мая 12:17
29 мая 10:56
29 мая 09:27
29 мая 09:20
Общество
29 мая 17:59
В Волгограде госжилнадзор придет на крышу 2
29 мая 12:17
28 мая 13:38
26 мая 05:52
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