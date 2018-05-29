В Волгограде госжилнадзор придет на крышу

Жаркая дискуссия развязалась сегодня в областной думе при обсуждении ситуации с тепличными хозяйствами в Волгоградской области. Как передает корр. ИА "Высота 102", депутаты, возмущенные позицией некоторых надзорных ведомств, посчитали, что их руководители живут на других планетах. Так, депутат Илья Кошкарев назвал замглавы территориального управления Роспотребнадзора Ирину Климину марсианкой, после ее заявления о том, что оснований для проверок тепличных хозяйств в Волгоградской области нет, так как не поступало обращений. Однако прежде чем сделать такой вывод, Кошкарев поинтересовался у Климиной, сколько лет она работает в сфере Роспотребнадзора. Услышав, что стаж работы приличный - 25 лет - депутат удивился, а затем...