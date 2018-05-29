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 29.05.2018 16:17

Лицо гражданина может стать его уникальным билетом в музей



Компания «Ростелеком» и Центр Речевых Технологий представили прототип системы, благодаря которой посетители российских музеев, театров и галерей смогут пройти в учреждение культуры с помощью только биометрии – распознавания лица. Тестирование Единой биометрической системы прошло в Эрмитаже.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для использования новой системы необходимо пройти биометрическое  сканирование и купить билет в Интернете. Посетителей выставок, концертов и спектаклей вместо контролёров встретят устройства видеодентификации. 
В перспективе покупать билет вообще не придется – гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью Единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для прохода на культурные объекты в мобильном приложении банка. При входе в музей банк автоматически спишет со счета стоимость билета. Весь процесс будет аналогичен регулярному платежу для оплаты, например, сотовой связи, но деньги будут списываться по факту входа в музей, театр или галерею.  
Система видеодентификации для объектов культуры – это один из вариантов использования Единой биометрической системы, которая позволит удаленно открывать счета, вклады и получать кредиты в банках.
«Государственный Эрмитаж давно использует системы биометрического контроля для сотрудников. Мы готовы к экспериментам по использованию биометрии и для посетителей – это перспективная и удобная технология. Кроме того, она может помочь нам бороться со спекуляцией билетами, в том числе бесплатными», – отмечает заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа  Алексей Богданов.
Внедрение биометрии, убеждены специалисты, открывает перед учреждениями культуры новые возможности не только в сфере продажи билетов. С помощью таких технологий можно будет узнать, много ли у театра постоянных посетителей, какие временные экспозиции пользуются большим спросом и многое другое. Зная свою аудиторию, объекты культуры смогут проводить партнерские акции и делать клиентам персональные предложения. 
«Биометрическая идентификация позволяет упростить жизнь миллионов людей, – говорит директор по цифровой идентичности компании «Ростелеком» Иван Беров. – Думаю, очень скоро мы сможем просто указывать в банковском мобильном приложении, какие услуги хотим получать с использованием биометрии, и больше не задумываться о необходимости предварительно оплачивать услугу – системы будут узнавать нас и автоматически списывать стоимость. Сервисы станут доступнее, пользоваться ими будет еще удобнее».
Центр речевых технологий использует видеодентификацию на спортивных аренах с 2010 года. Она позволяет за две секунды сопоставить лицо человека с миллионной базой болельщиков и открыть проход через турникет. 

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Общество 29.05.2018 13:17

Депутаты посчитали замглавы Роспотребнадзора по Волгоградской области марсианкой Жаркая дискуссия развязалась сегодня в областной думе при обсуждении ситуации с тепличными хозяйствами в Волгоградской области. Как передает корр. ИА "Высота 102", депутаты, возмущенные позицией некоторых надзорных ведомств, посчитали, что их руководители живут на других планетах. Так, депутат Илья Кошкарев назвал замглавы территориального управления Роспотребнадзора Ирину Климину марсианкой, после ее заявления о том, что оснований для проверок тепличных хозяйств в Волгоградской области нет, так как не поступало обращений. Однако прежде чем сделать такой вывод, Кошкарев поинтересовался у Климиной, сколько лет она работает в сфере Роспотребнадзора. Услышав, что стаж работы приличный - 25 лет - депутат удивился, а затем...
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Расследования 29.05.2018 12:44 (Обновлено: 29.05.2018 12:49)

Основанием для уголовного преследования нерадивых работодателей стали итоги надзорных проверок сотрудников прокуратуры Центрального района Волгограда по заявлениям оставшихся без зарплаты жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в одном из случаев заявитель, который ранее работал заведующим гаражом в транспортной компании, сообщил, что официально на работу принят не был, и впоследствии заработанных денег не получил. Факт наличия трудовых правоотношений был установлен по иску прокурора Центрального района Волгограда. После этого прокуратура инициировала уголовное преследование работодателя-должника. Второе уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Центрального района Волгограда, проведенной в территориальном отделе службы судебных приставов. На исполнении находилось производство о взыскании с...
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Телеком 29.05.2018 12:33

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В Волгоградской области депутаты ждут от силовиков решительных действий в борьбе с "тепличными городами" Более 400 незаконных мигрантов задержаны в текущем году в результате рейдов по тепличным хозяйствам в Волгоградской области. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил сегодня депутатам областной думы представитель регионального главка МВД. Всего с начала года было проведено две крупных проверки тепличных хозяйств. В результате выявлено больше 1200 нарушений использования труда мигрантов и 45 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на 2,4 миллиона рублей, взыскано 1,9 миллиона. Сообщается, что большая часть нарушений касается захламления земель, порчи земель химикатами и незаконного забора воды. В региональном МВД отмечают, что все эти безобразия должны фиксировать органы местного самоуправления. Однако главы районных администраций,...
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Экология 29.05.2018 11:21

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Расследования 29.05.2018 11:05

К трем годам колонии общего режима приговорен за мошенничество адвокат филиала консультации Ленинского района Владислав Латышев. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, осенью прошлого года Латышев и его знакомый Натиг Залов получили от одного из местных жителей 600 тысяч рублей, которые они якобы собирались передать сотрудникам следственных органов за отказ в возбуждении уголовного дела. Но деньги они оставили себе.  Также Залов пообещал знакомому решить вопрос о предоставлении земельного участка. Но для этого, по его словам, требовалось  заплатить 700 тысяч рублей сотрудникам администрации Волжского. Деньгами Залов распорядился по собственному усмотрению. Оперативным сопровождением расследования уголовного дела...
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Экология 29.05.2018 10:56

В Волго-Ахтубинской пойме под носом у районной администрации строят незаконный объект Беспокойство жителей поселка Рыбачий, которые забили тревогу из-за активного строительства подозрительного производственно-складского объекта рядом с домами, оказалось не беспочвенным. Ранее ИА «Высота 102» рассказывало, что люди написали обращения в прокуратуру Среднеахтубинского района и областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии с просьбой оценить законность возведения промышленного цеха на участке площадью более 1700 кв.м. по улице Центральной, 41А, отметив, что поселок расположен в пределах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Сегодня стало известно, что и районная прокуратура и облкомприроды на обращения отреагировали. Так, проверкой прокуратуры было выявлено, что на объект, строящийся в водоохранной зоне в границах особо охраняемой природной...
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На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"
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В честь 100-летия со дня образования УФСБ в Волгограде провели турнир по кудо
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Волгоградский промышленник Олег Савченко стал экономическим гуру телеканала НТВКомментарии17
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В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионером
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