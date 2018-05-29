Лицо гражданина может стать его уникальным билетом в музей









Компания «Ростелеком» и Центр Речевых Технологий представили прототип системы, благодаря которой посетители российских музеев, театров и галерей смогут пройти в учреждение культуры с помощью только биометрии – распознавания лица. Тестирование Единой биометрической системы прошло в Эрмитаже.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для использования новой системы необходимо пройти биометрическое сканирование и купить билет в Интернете. Посетителей выставок, концертов и спектаклей вместо контролёров встретят устройства видеодентификации.

В перспективе покупать билет вообще не придется – гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью Единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для прохода на культурные объекты в мобильном приложении банка. При входе в музей банк автоматически спишет со счета стоимость билета. Весь процесс будет аналогичен регулярному платежу для оплаты, например, сотовой связи, но деньги будут списываться по факту входа в музей, театр или галерею.

Система видеодентификации для объектов культуры – это один из вариантов использования Единой биометрической системы, которая позволит удаленно открывать счета, вклады и получать кредиты в банках.

«Государственный Эрмитаж давно использует системы биометрического контроля для сотрудников. Мы готовы к экспериментам по использованию биометрии и для посетителей – это перспективная и удобная технология. Кроме того, она может помочь нам бороться со спекуляцией билетами, в том числе бесплатными», – отмечает заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов.

Внедрение биометрии, убеждены специалисты, открывает перед учреждениями культуры новые возможности не только в сфере продажи билетов. С помощью таких технологий можно будет узнать, много ли у театра постоянных посетителей, какие временные экспозиции пользуются большим спросом и многое другое. Зная свою аудиторию, объекты культуры смогут проводить партнерские акции и делать клиентам персональные предложения.

«Биометрическая идентификация позволяет упростить жизнь миллионов людей, – говорит директор по цифровой идентичности компании «Ростелеком» Иван Беров. – Думаю, очень скоро мы сможем просто указывать в банковском мобильном приложении, какие услуги хотим получать с использованием биометрии, и больше не задумываться о необходимости предварительно оплачивать услугу – системы будут узнавать нас и автоматически списывать стоимость. Сервисы станут доступнее, пользоваться ими будет еще удобнее».

Центр речевых технологий использует видеодентификацию на спортивных аренах с 2010 года. Она позволяет за две секунды сопоставить лицо человека с миллионной базой болельщиков и открыть проход через турникет.



