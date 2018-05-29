|Общество
|29.05.2018 15:30(Обновлено: 29.05.2018 16:12)
Волгоградские пенсионеры сразятся с соперниками в компьютерном многоборье
В июне 66-летний Юрий Черничкин и 68-летняя Нина Хмелева отправятся в Пятигорск защищать честь региона на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном отделении Пенсионного фонда РФ, право на участие в финале кибер-соревнований они заслужили победой в региональном этапе чемпионата. Показать свои навыки и умения обращаться с компьютерами на "ты", ориентироваться в интернет-пространстве покажут представители со всех регионов России, а также наши соотечественники из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников чемпионата составляет от 60 до 65 лет, а каждый седьмой перешагнул 70-летний рубеж.
Уровень компьютерной грамотности среди российских пенсионеров растет с каждым годом. Сегодня старшее поколение использует компьютерные устройства и интернет не только для общения и досуга, но и для решения повседневных задач, самообразования, трудоустройства, получения дополнительных доходов. Это учли организаторы чемпионата. В предыдущие годы участники компьютерного многоборья соревновались в таких заданиях, как умение пользоваться поисковиками или записываться к врачу через интернет. В нынешнем году им предстоит продемонстрировать знание новых сервисов и технологий, облегчающих повседневную жизнь. Номинации турнира впервые включили в себя работу на портале электронных услуг Пенсионного фонда России и портале Государственной информационной системы ЖКХ.
Команда Волгоградской области участвует во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров всего второй год. В 2017 году дебютное выступление было успешным. Наши участники заняли второе место среди команд Южного федерального округа.
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С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Экономика
|29.05.2018 16:34
Сегодня в работе налоговых органов Волгоградской области происходит смещение акцентов с тотального контроля на аналитическую и профилактическую работу, направленную на побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств, а также на необходимость самостоятельной оценки рисков ведения бизнеса. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности налоговых органов Волгоградской области заместитель руководителя УФНС по региону Ольга Зинина. Так, за последние два года налогоплательщиками в результате самостоятельного уточнения налоговых обязательств дополнительно перечислено в бюджет более 1,5 млрд. рублей. В свою очередь налоговые органы региона сократили число проводимых выездных проверок. Так, с 2012 года их количество снизилось...
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|Телеком
|29.05.2018 16:17
Компания «Ростелеком» и Центр Речевых Технологий представили прототип системы, благодаря которой посетители российских музеев, театров и галерей смогут пройти в учреждение культуры с помощью только биометрии – распознавания лица. Тестирование Единой биометрической системы прошло в Эрмитаже. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для использования новой системы необходимо пройти биометрическое сканирование и купить билет в Интернете. Посетителей выставок, концертов и спектаклей вместо контролёров встретят устройства видеодентификации. В перспективе покупать билет вообще не придется – гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью Единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для...
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|Аналитика
|29.05.2018 15:13
За последнюю неделю средние цены на бензин в Волгоградской области выросли еще больше. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные ведомства по состоянию на 28 мая, литр дизельного топлива стоит уже 42,83 рубля, тогда как неделю назад его цена была 42,12 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 стоит 41,05 рубля за литр, а неделю назад он был дешевле и стоил 40,49 рубля за литр. Цена литра бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю поднялась с отметки 44,03 рубля за литр до 44,81 рубля за литр. А цена бензина марки АИ-98, вероятно, скоро перейдет 50-рублевый рубеж: сегодня он стоит 49,75...
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|Общество
|29.05.2018 14:31
Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с бюджета Волгограда более 70 тысяч рублей в качестве ущерба, причиненного автомобилю в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, 6 октября прошлого года иномарка "Opel Astra" двигалась по ул. Рабоче-Крестьянской, когда вдруг одно из передних колес наехало на препятствие. Оказалось, это был колодец, который возвышался на 8 сантиметров от поверхности дороги. Как выяснилось, на данном участке дороги ООО "Тацинское ДСУ" проводило ремонтные работы. Однако, как следует из составленного на месте происшествия акта, никаких предупредительных знаков об ограничении скорости и ограждений опасных мест на улице не было. В судебном заседании была...
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|Экология
|29.05.2018 14:10
Жертвами оптического обмана стали некоторые автолюбители, чей путь пролегал сегодня и в предыдущие дни по Нулевой продольной магистрали в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию позвонили горожане и рассказали, что вдоль новой дороги гигантские земляные склоны якобы красят зеленой краской «как в армии», предположив, что так власти наводят красоту к приезду гостей чемпионата мира по футболу. Журналисты информагентства выяснили, что на самом деле ничего подобного не происходит - на склонах идет посев газона с использованием...
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|Экология
|29.05.2018 13:39
Во Фроловском районе на территории ГКУ "Арчединское лесничество" специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита"- Центра защиты леса Волгоградской области в течение двух дней проводят мероприятия по уничтожению и сокращению численности вредителя зеленых насаждений - пилильщика-ткача красноголового. Как сообщили ИА "Высота 102" в Центре защиты леса, на сегодняшний день обработано более 111 гектаров леса. Для уничтожения с земли вредоносных насекомых был использован аэрозольный генератор горячего тумана, который формирует мощный поток воздуха, что способствует интенсивному распространению химического раствора. Эффективность химатаки на вредителей будет оценена специалистами на третий и пятый день после завершения работ.
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|Происшествия
|29.05.2018 13:28
Подозреваемого в поджоге дорогой иномарки задержали полицейские в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 18 мая жительница района заявила в полицию, что ночью кто-то поджег ее машину “Mercedes”. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Как оказалось, на преступление пошел 34-летний мужчина, конфликтовавший с мужем потерпевшей. Он сознался в совершенном преступлении, полностью возместил ущерб. Тем не менее ему грозит до 5 лет тюрьмы за поджог. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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|Общество
|29.05.2018 13:17
Жаркая дискуссия развязалась сегодня в областной думе при обсуждении ситуации с тепличными хозяйствами в Волгоградской области. Как передает корр. ИА "Высота 102", депутаты, возмущенные позицией некоторых надзорных ведомств, посчитали, что их руководители живут на других планетах. Так, депутат Илья Кошкарев назвал замглавы территориального управления Роспотребнадзора Ирину Климину марсианкой, после ее заявления о том, что оснований для проверок тепличных хозяйств в Волгоградской области нет, так как не поступало обращений. Однако прежде чем сделать такой вывод, Кошкарев поинтересовался у Климиной, сколько лет она работает в сфере Роспотребнадзора. Услышав, что стаж работы приличный - 25 лет - депутат удивился, а затем...
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|Расследования
|29.05.2018 12:44 (Обновлено: 29.05.2018 12:49)
В Волгограде по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о невыплате "серой" зарплаты
Основанием для уголовного преследования нерадивых работодателей стали итоги надзорных проверок сотрудников прокуратуры Центрального района Волгограда по заявлениям оставшихся без зарплаты жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в одном из случаев заявитель, который ранее работал заведующим гаражом в транспортной компании, сообщил, что официально на работу принят не был, и впоследствии заработанных денег не получил. Факт наличия трудовых правоотношений был установлен по иску прокурора Центрального района Волгограда. После этого прокуратура инициировала уголовное преследование работодателя-должника. Второе уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Центрального района Волгограда, проведенной в территориальном отделе службы судебных приставов. На исполнении находилось производство о взыскании с...
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|Телеком
|29.05.2018 12:33
Компания «МегаФон» и Сбербанк России запустили совместную программу для своих клиентов. Теперь бонусами «Спасибо от Сбербанка» можно оплатить до половины стоимости гаджетов и аксессуаров в офисах «МегаФона», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Воспользоваться бонусами могут все, кто оплачивают покупки банковскими картами Сбербанка, подключенными к программе «Спасибо». Оплатить бонусами в салонах МегаФона можно до 50% стоимости смартфонов, планшетов, телефонов и аксессуаров – только по контактным платежам с применением карты. Применение бесконтактных платежей находится в разработке. Например, бонусы можно использовать при покупке смартфона Samsung GalaxyJ. Если сделать это до 30 июня 2018 г. включительно, можно успеть принять участие...
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|Общество
|29.05.2018 12:17
В Волгоградской области депутаты ждут от силовиков решительных действий в борьбе с "тепличными городами"
Более 400 незаконных мигрантов задержаны в текущем году в результате рейдов по тепличным хозяйствам в Волгоградской области. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил сегодня депутатам областной думы представитель регионального главка МВД. Всего с начала года было проведено две крупных проверки тепличных хозяйств. В результате выявлено больше 1200 нарушений использования труда мигрантов и 45 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на 2,4 миллиона рублей, взыскано 1,9 миллиона. Сообщается, что большая часть нарушений касается захламления земель, порчи земель химикатами и незаконного забора воды. В региональном МВД отмечают, что все эти безобразия должны фиксировать органы местного самоуправления. Однако главы районных администраций,...
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|Спорт
|29.05.2018 12:01
Известный российский тренер Роберт Евдокимов стал главным наставником "Ротора-Волгограда", сообщает ИА "Высота 102". Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор клуба Андрей Рекечинский. Что касается планов на сезон и перспективы команды остаться в ФНЛ, Андрей Рекечинский заявил: “С полной уверенностью мы сможем говорить об этом, когда будет официальная информация от футбольной национальной лиги. Но я верю - останется”. Как отметил гендиректор “Ротора-Волгограда”, перед новым тренером стоит цель - вывести клуб на верх турнирной таблицы. Он должен находиться не...
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|Экология
|29.05.2018 11:21
На территории Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, которая осложняется сильным ветром, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Волгоградского ЦГМС. По данным метеорологов, сегодня днем и вечером по региону ожидается северо-восточный ветер порывами до 18 метров в секунду. При этом в отдельных районах западной половины региона и в большинстве районов восточной половины до 1 июня включительно сохраняется чрезвычайная пожароопасность - высший класс горимости леса. По данным облкомприроды, в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории лесного фонда Волгоградской области усилены меры безопасности. Наиболее подверженные возгораниям участки патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции. Отмечено, что в регионе приведены в порядок...
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|Расследования
|29.05.2018 11:05
К трем годам колонии общего режима приговорен за мошенничество адвокат филиала консультации Ленинского района Владислав Латышев. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, осенью прошлого года Латышев и его знакомый Натиг Залов получили от одного из местных жителей 600 тысяч рублей, которые они якобы собирались передать сотрудникам следственных органов за отказ в возбуждении уголовного дела. Но деньги они оставили себе. Также Залов пообещал знакомому решить вопрос о предоставлении земельного участка. Но для этого, по его словам, требовалось заплатить 700 тысяч рублей сотрудникам администрации Волжского. Деньгами Залов распорядился по собственному усмотрению. Оперативным сопровождением расследования уголовного дела...
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|Экология
|29.05.2018 10:56
Беспокойство жителей поселка Рыбачий, которые забили тревогу из-за активного строительства подозрительного производственно-складского объекта рядом с домами, оказалось не беспочвенным. Ранее ИА «Высота 102» рассказывало, что люди написали обращения в прокуратуру Среднеахтубинского района и областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии с просьбой оценить законность возведения промышленного цеха на участке площадью более 1700 кв.м. по улице Центральной, 41А, отметив, что поселок расположен в пределах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Сегодня стало известно, что и районная прокуратура и облкомприроды на обращения отреагировали. Так, проверкой прокуратуры было выявлено, что на объект, строящийся в водоохранной зоне в границах особо охраняемой природной...
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