Волгоградские пенсионеры сразятся с соперниками в компьютерном многоборье

В июне 66-летний Юрий Черничкин и 68-летняя Нина Хмелева отправятся в Пятигорск защищать честь региона на VIII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном отделении Пенсионного фонда РФ, право на участие в финале кибер-соревнований они заслужили победой в региональном этапе чемпионата. Показать свои навыки и умения обращаться с компьютерами на "ты", ориентироваться в интернет-пространстве покажут представители со всех регионов России, а также наши соотечественники из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников чемпионата составляет от 60 до 65 лет, а каждый седьмой перешагнул 70-летний рубеж.

Уровень компьютерной грамотности среди российских пенсионеров растет с каждым годом. Сегодня старшее поколение использует компьютерные устройства и интернет не только для общения и досуга, но и для решения повседневных задач, самообразования, трудоустройства, получения дополнительных доходов. Это учли организаторы чемпионата. В предыдущие годы участники компьютерного многоборья соревновались в таких заданиях, как умение пользоваться поисковиками или записываться к врачу через интернет. В нынешнем году им предстоит продемонстрировать знание новых сервисов и технологий, облегчающих повседневную жизнь. Номинации турнира впервые включили в себя работу на портале электронных услуг Пенсионного фонда России и портале Государственной информационной системы ЖКХ.

Команда Волгоградской области участвует во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров всего второй год. В 2017 году дебютное выступление было успешным. Наши участники заняли второе место среди команд Южного федерального округа.