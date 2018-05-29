В Волгоградской области налоговики отказываются от тотального контроля в пользу профилактики

Сегодня в работе налоговых органов Волгоградской области происходит смещение акцентов с тотального контроля на аналитическую и профилактическую работу, направленную на побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств, а также на необходимость самостоятельной оценки рисков ведения бизнеса. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности налоговых органов Волгоградской области заместитель руководителя УФНС по региону Ольга Зинина.

Так, за последние два года налогоплательщиками в результате самостоятельного уточнения налоговых обязательств дополнительно перечислено в бюджет более 1,5 млрд. рублей. В свою очередь налоговые органы региона сократили число проводимых

выездных проверок. Так, с 2012 года их количество снизилось в 3,5 раза, при этом средние доначисления на одну проверку выросли с 3 до 19 млн. рублей.

В мероприятии помимо налоговиков приняли участие представители администрации региона, общероссийской общественной организации "Деловая Россия", общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России", депутаты. Участникам совещания рассказали об этапах контрольно-аналитической работы, основных схемах уклонения от уплаты налогов, выявляемых налоговыми органами, особо отметив, что проведение выездной проверки – это крайняя мера, применяемая в

отношении налогоплательщиков, использующих агрессивные схемы уклонения от уплаты налогов и отказавшихся добровольно уточнить свои налоговые обязательства.



