В Волгоградской области стали чаще умирать от болезней органов дыхания и сосудов

Смертность населения Волгоградской области за январь-апрель от основных причин снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата по ЮФО, так, если за январь-апрель 2017 года население региона сократилось на 11582 человека, то за этот год – на 11317 человек. Меньше в Волгоградской области стали умирать от инфекционных и паразитарных заболеваний – снижение составило почти 9% (173 человека за январь-апрель 2018 года и 190 человек за аналогичный период 2017 года). Примерно на столько же снизилась смертность и от туберкулеза (71 человек в январе-марте 2018 года и 78 – за этот же период прошлого года). Зафиксировано и снижение смертности от злокачественных новообразований – почти на 11%. Так, если в январе-апреле 2017 года от этой причины умерли 1864 человека, то в 2018 году – 1741 человек). Больше всего увеличилась смертность от онкологии среди регионов в ЮФО в Крыму – рост составил более 6%.

А вот по количеству смертей от болезней органов дыхания, кровообращения и пищеварения в Волгоградской области зафиксировано превышение прошлогодних показателей. В частности, по смертности от болезней органов дыхания – на 8,7%, органов кровообращения – на 0,3%, органов пищеварения – на 5,8%. Причем Волгоградская область стала единственной среди регионов ЮФО, где от болезней сосудов стали умирать больше. Во всех регионах показатель по данной причине смертности снизился. А вот Калмыкия стала самой неблагополучной по ситуации с заболеваемостью органов кровообращения и дыхания – рост смертности от этих болезней составил от 22 до 25%.



