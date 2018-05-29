





Жаркая дискуссия развязалась сегодня в областной думе при обсуждении ситуации с тепличными хозяйствами в Волгоградской области. Как передает корр. ИА "Высота 102", депутаты, возмущенные позицией некоторых надзорных ведомств, посчитали, что их руководители живут на других планетах. Так, депутат Илья Кошкарев назвал замглавы территориального управления Роспотребнадзора Ирину Климину марсианкой, после ее заявления о том, что оснований для проверок тепличных хозяйств в Волгоградской области нет, так как не поступало обращений. Однако прежде чем сделать такой вывод, Кошкарев поинтересовался у Климиной, сколько лет она работает в сфере Роспотребнадзора. Услышав, что стаж работы приличный - 25 лет - депутат удивился, а затем предположил, что, видимо, Климина живет на Марсе. Примечательно, что в повестке дня заседания облдумы указано, что выступать перед народными избранниками должна руководитель ведомства Ольга Зубарева, которой в зале не оказалось.





Еще один депутат Николай Свиридов и вовсе заявил, что попал в цирк. Позднее он пояснил, что просто шокирован выступлением представителя этого ведомства. "Давайте обратимся в вышестоящие органы, чтобы нам заменили руководителя Роспотребнадзора", - заявил Свиридов.

Отметим, что проблема тепличных хозяйств в регионе назрела уже давно. Однако в настоящее время при наличие большого числа различных надзорных и контролирующих структур и ведомств ситуация не решается: тепличные хозяйства разрастаются и продолжают отравлять продуктами своей жизнедеятельности все вокруг. Отметим, что проблема тепличных хозяйств в регионе назрела уже давно. Однако в настоящее время при наличие большого числа различных надзорных и контролирующих структур и ведомств ситуация не решается: тепличные хозяйства разрастаются и продолжают отравлять продуктами своей жизнедеятельности все вокруг.



