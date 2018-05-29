Суд взыскал с бюджета Волгограда ущерб за поломку авто после наезда на колодец

Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с бюджета Волгограда более 70 тысяч рублей в качестве ущерба, причиненного автомобилю в ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, 6 октября прошлого года иномарка "Opel Astra" двигалась по ул. Рабоче-Крестьянской, когда вдруг одно из передних колес наехало на препятствие. Оказалось, это был колодец, который возвышался на 8 сантиметров от поверхности дороги. Как выяснилось, на данном участке дороги ООО "Тацинское ДСУ" проводило ремонтные работы. Однако, как следует из составленного на месте происшествия акта, никаких предупредительных знаков об ограничении скорости и ограждений опасных мест на улице не было. В судебном заседании была установлена вина департамента городского хозяйства, ответственного за содержание дорог. Теперь бюджет Волгограда должен будет расплатиться за ущерб, причиненный наездом на колодец машине. Решение суда не вступило в законную силу.



