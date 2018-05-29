В Волгограде по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о невыплате "серой" зарплаты

Основанием для уголовного преследования нерадивых работодателей стали итоги надзорных проверок сотрудников прокуратуры Центрального района Волгограда по заявлениям оставшихся без зарплаты жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в одном из случаев заявитель, который ранее работал заведующим гаражом в транспортной компании, сообщил, что официально на работу принят не был, и впоследствии заработанных денег не получил. Факт наличия трудовых правоотношений был установлен по иску прокурора Центрального района Волгограда. После этого прокуратура инициировала уголовное преследование работодателя-должника.

Второе уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры Центрального района Волгограда, проведенной в территориальном отделе службы судебных приставов. На исполнении находилось производство о взыскании с работодателя 50 тысяч рублей задолженности по заработной плате в пользу менеджера. Он обратился с иском в суд и там доказал факт трудовых правоотношений со своим работодателем.

Уголовные дела расследуются СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Ход расследования уголовных дел о невыплате серых зарплат взят прокуратурой Центрального района Волгограда на контроль.