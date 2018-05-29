







Более 400 незаконных мигрантов задержаны в текущем году в результате рейдов по тепличным хозяйствам в Волгоградской области. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщил сегодня депутатам областной думы представитель регионального главка МВД. Всего с начала года было проведено две крупных проверки тепличных хозяйств. В результате выявлено больше 1200 нарушений использования труда мигрантов и 45 нарушений природоохранного законодательства. Наложено штрафов на 2,4 миллиона рублей, взыскано 1,9 миллиона. Сообщается, что большая часть нарушений касается захламления земель, порчи земель химикатами и незаконного забора воды. В региональном МВД отмечают, что все эти безобразия должны фиксировать органы местного самоуправления. Однако главы районных администраций, отмечают в главке, обращаться в полицию по данному поводу не спешат. К слову, депутаты областной думы критично отнеслись к озвученным цифрам. Так, зампредседателя облдумы Сергей Горняков и вовсе провел параллель с Черкизовским рынком, на деятельность которого силовики долго не реагировали. Ситуация изменилась только после вмешательства президента РФ. "Мы скатываемся к этой ситуации. Скоро будем ездить (по региону - прим. ред) внутри одного тепличного хозяйства по московской трассе", - заметил Горняков. По его словам, рейды проводятся, но число теплиц продолжает расти.

В обсуждении проблемы приняли участие представители различных надзорных и контролирующих структур. Так, начальник управления Росприроднадзора в Волгоградской области Васильев сообщил, что в этом году представители ведомства самостоятельные проверки теплиц не проводили, а только участвовали в рейдах вместе с полицейскими. Представитель Россельхознадзора рассказал, что в настоящее время отобраны образцы почв с 12 участков и отправлены в лабораторию. Теперь специалисты выясняют, что за вещество используется в теплицах в процессе выращивания овощей. Известно, что эти химикаты запрещены в России.



