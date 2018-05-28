На территории Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность, которая осложняется сильным ветром, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Волгоградского ЦГМС. По данным метеорологов, сегодня днем и вечером по региону ожидается северо-восточный ветер порывами до 18 метров в секунду. При этом в отдельных районах западной половины региона и в большинстве районов восточной половины до 1 июня включительно сохраняется чрезвычайная пожароопасность - высший класс горимости леса.

По данным облкомприроды, в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории лесного фонда Волгоградской области усилены меры безопасности. Наиболее подверженные возгораниям участки патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции. Отмечено, что в регионе приведены в порядок минерализованные полосы, на границах лесничеств установлено более 300 аншлагов и информационных щитов, среди населения распространено почти 3 тысячи листовок.



