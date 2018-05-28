В Волгоградской области адвокат получил срок за мошенничество

К трем годам колонии общего режима приговорен за мошенничество адвокат филиала консультации Ленинского района Владислав Латышев. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, осенью прошлого года Латышев и его знакомый Натиг Залов получили от одного из местных жителей 600 тысяч рублей, которые они якобы собирались передать сотрудникам следственных органов за отказ в возбуждении уголовного дела. Но деньги они оставили себе.

Также Залов пообещал знакомому решить вопрос о предоставлении земельного участка. Но для этого, по его словам, требовалось заплатить 700 тысяч рублей сотрудникам администрации Волжского. Деньгами Залов распорядился по собственному усмотрению.

Оперативным сопровождением расследования уголовного дела занимались сотрудники регионального УФСБ России, а расследовали его следователи СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину злоумышленники полностью признали. Отметим, что Натиг Залов приговорен к двум годам колонии общего режима.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.



