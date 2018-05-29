Смертность населения Волгоградской области за январь-апрель от основных причин снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата по ЮФО, так, если за январь-апрель 2017 года население региона сократилось на 11582 человека, то за этот год – на 11317 человек. Меньше в Волгоградской области стали умирать от инфекционных и паразитарных заболеваний – снижение составило почти 9% (173 человека за январь-апрель 2018 года и 190 человек за аналогичный период 2017 года). Примерно на столько же снизилась смертность и от туберкулеза (71 человек в январе-марте 2018 года и 78 – за...

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