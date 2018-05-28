В Волгограде трио квартирных вымогателей отправили в колонию

К различным срокам заключения приговорил Центральный районный суд Максима и Анатолия Землянских, Ивана Игошина и Николая Сергеева за вымогательство у волгоградца его доли в квартире. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в марте 2016 года Максим Землянский потребовал от бывшего супруга матери подарить ему половину квартиры в Дзержинском районе. Мужчина делать это отказался. Тогда в процесс “убеждения” включился его дядя и их общий знакомый Игошин. Они жестоко избили мужчину и заставили его написать под диктовку расписку о дарении половины квартиры. Позже в избиении поучаствовал и Сергеев, при этом он ничего от жертвы не требовал. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СУ УМВД России по Волгограду.

За совершенное преступление уже судимый Анатолий Землянский получил 11 лет и 2 месяца колонии особого режима, Максим Землянский - 9 лет, а Иван Игошин - 7 лет в колонии строгого режима. Их действия квалифицировали как вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Николай Сергеев получил 1,5 года колонии-поселения за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.



