В Волгоградской области изъята партия поддельного алкоголя известных марок

Жительница Дзержинского района в течение десяти дней не может получить жизненно необходимое лекарство по бесплатному рецепту. Как она рассказала ИА "Высота 102", многочисленные обращения в облздрав не дали результата. Женщина получает пенсию 12 тысяч рублей, а лекарство в месяц стоит порядка 4 тысяч."Перебои с инсулином случаются каждый год. Раньше достаточно было пожаловаться на "горячую линию" облздрава и проблема решалась: мое имя вносили в какой-то список, потом я шла в поликлинику и там выписывали рецепт. В этот раз звонила в течение недели каждый день, результат нулевой", - возмущена волгоградка. Ей пришлось дозваниваться до отделов облздрава. В отделе по оказанию медпомощи взрослому...

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