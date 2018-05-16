Ядовитый фильтрат с мусорного полигона под Волгоградом вытекает в почву

Результаты исследований в специализированной лаборатории подозрительного жидкого вещества, обнаруженного под землей на территории мусорного полигона «Комус» в Светлоярском районе, подтвердили опасения экологов о вытекании фильтрата в почву. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель регионального отделения экологической организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев, специалисты заключили, что привезенные в лабораторию пробы вещества, взятого на глубине 4,5 метра, токсичны. «Это означает, что на полигоне «Комус» гидроизоляционный слой либо нарушен, либо он полностью отсутствует», - сказал Князев. По его словам, негерметичный полигон представляет серьезную экологическую опасность для Светлоярского района. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг.

Фильтрат — это жидкость, которая попадает в тело полигона, к примеру, с осадками, а выходит из него с высоким содержанием продуктов разложения мусора: тяжелых металлов, нефтепродуктов, микропластика. Эта гремучая смесь крайне опасна для природы из-за обилия в ней различных химикатов. Также она дурно пахнет. В «Зеленом патруле» опасаются, что ядовитый фильтрат может добраться до Хазарского водоносного горизонта. «Теперь природоохранные органы должны проверить, какую угрозу несет негерметичный слой полигона «Комус». Это надо исследовать, чтобы избежать большой беды», - считает Князев.

Напомним, что около двух недель назад активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили черную зловонную жижу. Ее образцы были отправлены на исследование в специализированную лабораторию. На полигон «Комус» привозит собранный в Волгограде мусор ООО «Управление отходами - Волгоград». Экологи неоднократно заявляли, что данный полигон переполнен, мусор сходит лавинами на прилегающие территории, разносится ветром по округе, вымывается дождями. Также на свалке фиксируются пожары.

Повтор видеоматериала от 16.05.2018 г.