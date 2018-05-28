Жителя Волгограда отправили в колонию за прыжки по капотам автомобилей

К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Красноармейского района Волгограда, устроивший забег с прыжками по капотам чужих автомобилей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчине ужесточили наказание за умышленное повреждение имущества. Ранее районный суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, но гособвинение приговор обжаловало, посчитав его несправедливым ввиду чрезмерной мягкости. В суде установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. На улице из хулиганских побуждений он запрыгнул на капот припаркованного автомобиля, стал по нему бегать, а затем перепрыгнул на крышу соседнего авто и также пробежался по нему. В результате машинам были нанесены значительные повреждения. Свою вину мужчина полностью признал. С учетом того, что он ранее был дважды судим, но снова пошел на преступление, наказание ему ужесточили. Теперь он заключен под стражу.



