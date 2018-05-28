



В 40 популярных странах новая опция МегаФона «Роуминг, гудбай» позволяет использовать интернет, связь и SMS по домашним ценам. Конечно, главным поводом посетить то или иное государство является его история, природа и яркие события. Представленный рейтинг пяти веселых праздников в странах зоны «Роуминг, гудбай» поможет быстрее выбрать место для летнего отпуска. Итак, специалисты компании «МегаФон» советуют читателям ИА «Высота 102».





«Фестиваль Сардин», 12-14 июня. Лиссабон, Португалия.

В середине июня столица Португалии чествует покровителя города ─ святого Антония. В Лиссабоне устраивается «пир на весь мир», правда, разнообразием меню не отличается — в эти дни все едят сардины.

Аромат жареной рыбы пропитывает все уголки старинного города, рыбу готовят дома, в кафе и на узких улочках. Отважные путешественники могут даже посостязаться с португальцами в конкурсе на скоростное поедание сочных сардин!





«Праздник Шутценфест», 29 июня - 08 июля. Ганновер, Германия.

Шутценфест («праздник стрелков») считается самым крупным праздником защитников города в мире. Проводится ежегодно, начиная с 16 века, и регулярно собирает более миллиона туристов. Главное событие праздника – Парад стрелков – захватывает весь центр города. В параде принимают участие около 10 000 человек и 70 карнавальных платформ. Гости праздника могут не только пострелять по мишеням, но и поучаствовать в факельном шествии и посмотреть на красочный фейерверк. Не обходится и без шумных застольных традиций.





«День взятия Бастилии», 14 июля. Париж, Франция.

Франция чтит национальные традиции и в середине июля отмечает главный праздник республики — День взятия Бастилии. Побывав в этот день в Париже, вы не только сможете посмотреть военный парад, который принимает лично президент Французской Республики, но и увидеть потрясающее шоу фейерверков на Марсовом поле, частью которого является торжественная подсветка Эйфелевой башни.





Музыкальный фестиваль «Flow», 10-12 августа. Хельсинки, Финляндия.

Летнее путешествие в Финляндию порадует встречей с мастерами современного искусства и топовыми мировыми музыкантами. Ежегодный фестиваль музыки, визуальных искусств и урбан-арта «Флоу» («Поток») признается критиками одним из самых громких событий летнего сезона в Хельсинки. Главная «фишка» фестиваля — разнообразие форматов. Гости FlowFestival могут потанцевать техно-рейв, посмотреть документальное кино, послушать джаз или даже участвовать в дизайнерском показе или кулинарной дегустации. Список хедлайнеров музыкальной программы мероприятия всегда содержит имена звезд мировой величины.





«Фестиваль Томатина», 29 августа. Буньоль, Испания.

Ежегодно, в самом конце лета генералов помидорных войск ждет решающее сражение с противником на улицах небольшого испанского города Буньоль. В жарких томатных баталиях принимает участие до 40 000 добровольцев, съехавшихся со всего мира. В шуточных сражениях единственным оружием служат обыкновенные помидоры. Уровень томатной пасты в конце праздника достигает щиколоток, дома окрашиваются в красный цвет. Фестиваль идет целую неделю, и к финалу сражений, когда город отмывают от томатной пасты, начинаются веселые танцы, ярмарка, концерты, парады и дегустации.





Как быстро и экономно рассказать об этих событиях своим друзьям и близким?

Когда речь идет о таких фантастических событиях и фестивалях, самое главное ─ от души поделиться фотографиями, видео и новостями со своими друзьями и близкими, а при случае возможно, даже устроить прямую трансляцию с места событий. Целый ряд опций и услуг «МегаФона» поможет общаться в выбранном вами формате без ограничений и с минимальными затратами.

Абоненты «МегаФона» с подключенной опцией «Роуминг, гудбай» могут общаться в 40 странах по домашних ценам: звонить, отправлять sms, выходить в интернет. А также пользоваться сервисами, мессенджерами и социальными сетями, представленными в тарифной линейке «Включайся!». Опция«Роуминг, гудбай» подключается бесплатно и действует на любом тарифе, ее ежедневная стоимость составляет 299 рублей.

Если в международном роуминге вам достаточно мессенджеров, и вы подключены к одному из тарифов «Включайся!», пользуйтесь опцией «Безлимитные мессенджеры» с абонентской платой 99 рублей в сутки и неограниченным объемом трафика. Специального подключения не требуется, опция подключается автоматически, в момент первого сообщения мессенджера за рубежом.

А если вам нужнее принимать входящие, то за абонентскую плату 99 рублей в сутки можно воспользоваться услугой «Весь Мир», дающей бесплатно первые 40 минут входящих звонков каждые сутки.

Подробнее узнать о услугах, действующих в международном роуминге, можно на сайте МегаФона



