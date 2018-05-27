В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом





Сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении предприятия введено конкурсное производство. Заявителем выступило ООО «Электромера», которому завод должен почти 470 тысяч рублей. Однако, очевидно, что общая сумма кредиторской задолженности «ЗЖБИКА» исчисляется, как минимум, шестизначными суммами. Только на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по региону можно найти данные о 64 исполнительных производствах, в том числе, по взысканию с завода долгов по зарплате.

Напомним, в ноябре 2017 года в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм, входящих в группу компаний ОАО «ЗЖБИК» в рамках расследования уголовного дела проводились обыски. Согласно условиям договоров, застройщик должен был ввести в эксплуатацию жилые дома в Красноармейском, Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда. В общей сложности компания получила от участников долевого строительства свыше 825 млн рублей, но свои обязательства не выполнила.

«ОАО «ЗЖБИК» являлся застройщиком таких проблемных жилых комплексов, как «Чайка-2», «Адмиралтейский», «Династия» и других. Обманутые дольщики не раз выходили на митинги и пикеты, требуя от власти найти новых застройщиков на «замороженные» стройки. В декабре прошлого года в администрации региона назвали несколько жилых комплексов, на которых работы в скором времени возобновятся. Так, прозвучало, что ЖК «Чайка-2» достроит компания «Инвестгражданстрой».



