|Общество
|28.05.2018 15:15
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении предприятия введено конкурсное производство. Заявителем выступило ООО «Электромера», которому завод должен почти 470 тысяч рублей. Однако, очевидно, что общая сумма кредиторской задолженности «ЗЖБИКА» исчисляется, как минимум, шестизначными суммами. Только на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по региону можно найти данные о 64 исполнительных производствах, в том числе, по взысканию с завода долгов по зарплате.
Напомним, в ноябре 2017 года в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм, входящих в группу компаний ОАО «ЗЖБИК» в рамках расследования уголовного дела проводились обыски. Согласно условиям договоров, застройщик должен был ввести в эксплуатацию жилые дома в Красноармейском, Дзержинском и Ворошиловском районах Волгограда. В общей сложности компания получила от участников долевого строительства свыше 825 млн рублей, но свои обязательства не выполнила.
«ОАО «ЗЖБИК» являлся застройщиком таких проблемных жилых комплексов, как «Чайка-2», «Адмиралтейский», «Династия» и других. Обманутые дольщики не раз выходили на митинги и пикеты, требуя от власти найти новых застройщиков на «замороженные» стройки. В декабре прошлого года в администрации региона назвали несколько жилых комплексов, на которых работы в скором времени возобновятся. Так, прозвучало, что ЖК «Чайка-2» достроит компания «Инвестгражданстрой».
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|Происшествия
|28.05.2018 16:09
|Борьба с коррупцией
|28.05.2018 15:48
Директор волгоградской «противочумки» обошел по доходам других руководителей областных учреждений Роспотребнадзора
Роспотребнадзор опубликовал сведения о доходах за 2017 год руководителей региональных управлений и главных врачей учреждений и предприятий ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Ольга Зубарева задекларировала годовой доход в размере 1 миллион 539 тысяч рублей. Ее заместитель Евгений Резников представил сведения о доходе в 893 тысячи рублей. Еще один заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Климина задекларировала около 600 тысяч рублей. Директор ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Андрей Топорков показал доход почти в 3 миллиона рублей. Максим Скаковский - главный...
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|Спорт
|28.05.2018 14:42
Приказ о государственной аккредитации общественной организации Федерации футбола Волгоградской области подписан председателем комитета физической культуры и спорта Александром Глиняновым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, аккредитация организации действует до 21 мая 2019 года. Напомним, в сентябре прошлого года Александр Глинянов приостановил аккредитацию организации, высказав претензии по отчетности и работе федерации. В свою очередь, руководитель федерации Рохус Шох считал недостаточной работу комитета в сфере развития детского и массового футбола. При этом в Российском футбольном союзе даже на период замораживания аккредитации подтверждали полномочия организации на эксклюзивное право осуществления футбольной деятельности от лица РФС на территории региона.
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|Экономика
|28.05.2018 14:22
Лучшие работники АО «КАУСТИК» в свой профессиональный праздник получили высокие государственные награды
Указом Президента Российской Федерации пятеро сотрудников волгоградского «КАУСТИКа» за достигнутые трудовые успехи награждены государственными наградами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за успехи в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награжден аппаратчик электролиза Александр Мельник. Почетное звание «Заслуженный химик РФ» присвоено контролеру качества продукции и технологического процесса Надежде Арининой, аппаратчику синтеза Владимиру Сыченко, старшему мастеру отделения Валерию Цыганкову. Награды химикам вручил в администрации Волгоградской области вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин. «Государственные награды вручаются людям, внесшим наибольший вклад...
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|Общество
|28.05.2018 13:38
Волгоградская госавтоинспекция вышла в рейд на мотолюбителей-нарушителей ПДД. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД вместе с представителями мотоклуба “Ночные волки” на рокадной дороге проверяли у байкеров документы, беседовали с водителями о необходимости защитной экипировки и мотошлемов. Это происходило в рамках профилактического мероприятия “Мототранспорт”. Отметим, что по данным ГИБДД, с началом мотосезона увеличилось количество ДТП с участием мотолюбителей. Их причиной, чаще всего, были грубые нарушения правил дорожного движения. Так, только в этом сезоне в авариях в городе уже погибли четыре мотоциклиста. Последнее громкое происшествии случилось полторы недели назад - тогда погиб 34-летний мотолюбитель и...
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|Аналитика
|28.05.2018 13:16
Зарплата научных сотрудников Волгоградской области – самая высокая среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-март 2018 года, они зарабатывают в среднем 60045 рублей. По уровню зарплат других категорий бюджетников Волгоградская область на фоне других регионов округа выглядит порой как «середнячок», а иногда занимает и отстающие позиции. В частности, средняя зарплата врачей Волгоградской области составляет 53117 рублей, это немногим больше-меньше, чем в других регионах. Работники культуры в нашем регионе зарабатывают в среднем 27337 рублей, а больше всего этот показатель в Севастополе – 29627 рублей. А вот по уровню средних зарплат учителей, воспитателей и...
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|Экономика
|28.05.2018 13:10
Более 250 спортсменов со всей России и из других стран мира вышли на супердистанцию вокруг озера Эльтон Волгоградской области. С утра бегуны стартовали на дистанции 42 и 2 км, а самые выносливые начали свой марафон поздно вечером, чтобы взять дистанции в 82 и 164 км. «Сады Придонья», партнер ультрамарафона, предоставила соковую продукцию для каждого участника соревнования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Дистанцию в 82 км в этом году наши участники бежали впервые, — говорит организатор Вячеслав Глухов. — А вот что касается маршрута в 164 км, то здесь уже есть рекорд, его установил Антон...
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|Происшествия
|28.05.2018 13:01
Уже не впервые за эту весну в Калаче-на-Дону закрытый пару лет назад полигон ТБО стал очагом возгорания. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной общественной организации «Спортивное достояние», сильное задымление и местами открытое пламя на свалке волонтеры заметили в минувшую субботу, 26 мая. Из-за порывистого ветра пламя перекинулось на степь. Местные жители в полной мере «насладились» ароматами дымящего мусора и жженой травы. Устойчивый запах гари, по словам калачевцев, ощущался по всему городу. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что сообщение о возгорании сухой растительности поступило в 14.39. В 19.00 пожар...
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|Общество
|28.05.2018 12:10
Заплатить штраф за ненадлежащее исполнение полномочий придется начальнику отдела по опеке и попечительству администрации Красноармейского района Галине Гришановой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 19 марта этого года в отдел с заявлением об установлении опеки над 8-летней сестрой обратился житель Хабаровска. До этого времени девочка жила в Волгограде. Но мать страдала тяжелым заболеванием и не могла ухаживать за ребенком. Отец девочки с семьей не жил, больше года не было известно о его местонахождении. Молодой человек должен был вскоре вернуться в Хабаровск, и его сестра могла остаться без попечения взрослых. Поэтому он не раз обращался...
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|Экономика
|28.05.2018 12:06
Только в мае в отношении 258 жителей Волгограда и области вынесены решения об ограничении выезда за границу из-за долгов по оплате за электроэнергию. Данная мера применена судебными приставами в обеспечение исполнения судебных решений по иску ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, суммарный долг за потребленную электроэнергию ограниченных в выезде абонентов превысил 23,8 млн. рублей. Такая мера в рамках исполнительного производства призвана покончить с парадоксальной ситуацией, когда «забывчивые» абоненты могут себе позволить дорогостоящий вояж за рубеж, но не находят средств для погашения долга за потребленную коммунальную услугу, исправно поставляемую для них энергетиками. Ограничение снимается одновременно с окончанием...
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|Происшествия
|28.05.2018 11:27
По подозрению в хищении дорогой иномарки в Волгограде задержан безработный житель Уфы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в полицию обратился сотрудник компании, занимающейся прокатом автомобилей. По его словам, к ним обратился мужчина 40 лет, житель Башкирии. Он на два дня арендовал “Toyota Land Cruiser 200”, якобы для поездки в командировку. Но после окончания срока аренды машину не вернул и пропал со связи. Расследованием занимались сотрудники отдела полиции № 8. Они вышли на след подозреваемого. Мужчину задержали в Уфе и доставили в Волгоград. Он признался в том, что похитил машину для продажи. Сейчас идет поиск самой иномарки....
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|Общество
|28.05.2018 11:20
В эти минуты на площади Чекистов в Волгограде началось торжественное празднование 100-летия пограничной службы России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сюда пришли мужчины разных возрастов в традиционных зеленых фуражках, а также с отличительными знаками о прохождении службы на различных заставах. Некоторые приехали на автомобилях с флагами пограничной службы. Прежде незнакомые люди обнимались друг с другом, как со старыми друзьями, делились воспоминаниями о прохождении службы. С праздником всех собравшихся на площади Чекистов поздравил начальник Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области Роман Ткаченко. После официальных выступлений здесь начался концерт с участием исполнителей авторской песни, творческих коллективов...
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|Происшествия
|28.05.2018 10:08
Мужчина пострадал в аварии в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в воскресенье ночью на 100 километре трассы “Волгоград Сызрань”. 49-летний водитель “Renault Duster” выехал на встречную полосу и врезался в грузовик “DAF”. В результате столкновения водитель кроссовера получил травмы и попал в больницу. По имеющимся сведениям, водительских прав у него не было.
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|Общество
|28.05.2018 09:09
Сегодня в Волгограде возложили венки и цветы к памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда в честь векового юбилея со дня образования органов госбезопасности и регионального УФСБ. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В церемонии приняли участие руководители УФСБ по Волгоградской области и ветеранских общественных организаций. Напомним, в прошлую пятницу на территории регионального управления был открыт отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и заложена капсула с посланием потомкам. 28 мая 1918 года исполнительный комитет Царицынского Совета постановил создать специальный орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернскую чрезвычайную комиссию....
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|Происшествия
|27.05.2018 22:23
Легкомоторный самолет СП-30 упал сегодня во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в окрестностях Дудаченского сельского поселения в 58 километрах от Фролово около 21:00. В авиакатастрофе погиб 40-летний пилот. Самолет занимался обработкой полей. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Волгоградская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и даст оценку действиям всех участников происшествия. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото utprok.ru
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28 мая 15:48
28 мая 15:15
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом 12
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