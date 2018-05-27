Федерация футбола Волгоградской области получила аккредитацию

Приказ о государственной аккредитации общественной организации Федерации футбола Волгоградской области подписан председателем комитета физической культуры и спорта Александром Глиняновым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, аккредитация организации действует до 21 мая 2019 года.

Напомним, в сентябре прошлого года Александр Глинянов приостановил аккредитацию организации, высказав претензии по отчетности и работе федерации. В свою очередь, руководитель федерации Рохус Шох считал недостаточной работу комитета в сфере развития детского и массового футбола. При этом в Российском футбольном союзе даже на период замораживания аккредитации подтверждали полномочия организации на эксклюзивное право осуществления футбольной деятельности от лица РФС на территории региона.



