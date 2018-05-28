Жительница Дзержинского района в течение десяти дней не может получить жизненно необходимое лекарство по бесплатному рецепту. Как она рассказала ИА "Высота 102", многочисленные обращения в облздрав не дали результата. Женщина получает пенсию 12 тысяч рублей, а лекарство в месяц стоит порядка 4 тысяч."Перебои с инсулином случаются каждый год. Раньше достаточно было пожаловаться на "горячую линию" облздрава и проблема решалась: мое имя вносили в какой-то список, потом я шла в поликлинику и там выписывали рецепт. В этот раз звонила в течение недели каждый день, результат нулевой", - возмущена волгоградка. Ей пришлось дозваниваться до отделов облздрава. В отделе по оказанию медпомощи взрослому населению "отфутболили" в отдел регулирования фармацевтической деятельности. В фармотделе в течение недели не отвечали на звонки. "Когда уже и не знаю с какой попытки сотрудники отдела отозвались, они посоветовали мне самый быстрый и надежный способ получения бесплатного инсулина. Мне нужно пойти в поликлинику, выписать рецепт, с ним прийти в аптеку. Там поставят на очередь и по особой закупке в течение нескольких дней я получу лекарство. Я так и сделала. Жду, когда пригласят за инсулином в аптеку", - сообщила жительница Дзержинского района.

Председатель общественного совета по защите прав пациентов при управлении Росздравнадзора по Волгоградской области Галина Едигарова считает такой алгоритм поведения льготников, которым не выдают в аптеках бесплатно лекарств, правильным. "Как правило, в течение десяти дней льготники обеспечиваются необходимым лекарством. Но в этой схеме есть другая проблема. Врачи поликлиник неохотно выписывают рецепты, поясняя, что вашего препарата все равно нет в аптеках, а как поступит - приходите. Если лечащий врач отказывается выписать рецепт, жалуйтесь к руководству поликлиники", - советует Галина Едигарова.

Первый вице-президент и председатель регионального отделения Всероссийского общества онкогематологии "Содействие" Андрей Солодовников убеждён, что "рецепт в листе ожидания в аптеке" ничем не поможет льготникам, которым требуется очень дорогостоящие препараты. "Онкологическим пациентам, которым нередко нужны лекарства на сумму от 500 тысяч рублей и выше на месяц лечения, поможет только обращение в суд. Это длительный процесс, но другой альтернативы у льготников при дефиците бюджетных средств нет. По словам Андрея Солодовникова, в регионе последние три года бюджетное финансирование лекарственного обеспечения льготников составляет порядка 50% от потребностей. Поэтому многие пациенты вынуждены искать различные возможности, чтобы получить гарантированные государством бесплатные жизненно необходимые лекарства.