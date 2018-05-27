Реклама на сайте | Мобильная версия
Экономика
 28.05.2018 14:22

Лучшие работники АО «КАУСТИК» в свой профессиональный праздник получили высокие государственные награды



Указом Президента Российской Федерации пятеро сотрудников волгоградского «КАУСТИКа» за достигнутые трудовые успехи награждены государственными наградами.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за успехи в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награжден аппаратчик электролиза Александр Мельник. Почетное звание «Заслуженный химик РФ» присвоено контролеру качества продукции и технологического процесса Надежде Арининой, аппаратчику синтеза Владимиру Сыченко, старшему мастеру отделения Валерию Цыганкову.
Награды химикам вручил в администрации Волгоградской области вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин.



«Государственные награды вручаются людям, внесшим наибольший вклад в различные отрасли экономики, - отметил Евгений Харичкин. - Своей работой вы доказали, что являетесь настоящими специалистами, лидерами в своей профессии и своих коллективах. Благодаря вам улучшается социально-экономическое положение страны и региона». Старший научный сотрудник предприятия Надежда Левченко приглашена в Москву для вручения звания «Заслуженный химик РФ»!  
Высокую оценку своего труда получили еще более 400 работников предприятия, которые отмечены корпоративными и ведомственными наградами. Это специалисты разных профессий, квалификаций и подразделений группы компаний «НИКОХИМ». Среди них лаборанты химического анализа, слесари, машинисты, аппаратчики, укладчики-упаковщики, контролеры качества продукции, ведущие инженеры, маляры, мастера цехов. Каждый внес свой весомый вклад в деятельность промышленного предприятия, известного уже далеко за пределами России. 
Акционерное общество «КАУСТИК» является лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Широкий ассортимент товаров волгоградского производителя поставляется более чем в 40 стран мира. Новые продукты – гидроксид и оксид магния, применяемые в различных отраслях промышленности, включены Правительством РФ в федеральный план развития импортозамещающих производств.                    
Компания продолжает сохранять лидерство и по уплате налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Всего по итогам 2017 года на эти цели предприятие перечислило более 2 миллиардов 404 миллионов рублей. «КАУСТИК», на котором трудится более 5 тысяч человек, остается одним из крупнейших работодателей региона. Предприятие победило во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», который ежегодно проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.

 
  
На праздничном торжестве в честь Дня химика генеральный директор ООО «НИКОХИМ» Эльдор Азизов поблагодарил работников за достигнутые результаты и преданность профессии: «Во все времена главным условием успешной работы нашего предприятия был и остается профессиональный подход к делу каждого на своем рабочем месте - как управленцев, так и рабочих. Администрация завода, профсоюзный комитет предпринимают все возможное, чтобы сохранить многотысячный коллектив. Модернизация основных действующих производств, которую мы проводим все последние годы, детальное изучение рыночной конъюнктуры, открытие новых современных производств по выпуску конкурентных продуктов позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Все вместе, с коллективом, мы все преодолеем, нам многое предстоит сделать!».     

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской областиБолельщики из Англии теперь смогут найти в Волгограде улицу КовентриБуфет администрации Волгоградской области получил VIP-статусРекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда
 
Актуальные интервью и комментарии

«Волгоградский мясокомбинат» не продается

Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)

В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности

Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота...

Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...

С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....

Происшествия 28.05.2018 16:09

Сегодня около 14 часов на стадионе «Волгоград Арена» 46-летний мужчина получил электротравму, после чего упал с высоты. Как стало известно ИА «Высота 102», при падении электрик ушибся позвоночником. Рабочего госпитализировали в БСМП №25.
Прочитана: 718 раз
Борьба с коррупцией 28.05.2018 15:48

Роспотребнадзор опубликовал сведения о доходах за 2017 год руководителей региональных управлений и главных врачей учреждений и предприятий ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Ольга Зубарева задекларировала годовой доход в размере 1 миллион 539 тысяч рублей. Ее заместитель Евгений Резников представил сведения о доходе в 893 тысячи рублей. Еще один заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Климина задекларировала около 600 тысяч рублей. Директор ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт» Андрей Топорков показал доход почти в 3 миллиона рублей. Максим Скаковский - главный...
Прочитана: 1391 раз
Общество 28.05.2018 15:15

В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом Сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций». Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении предприятия введено конкурсное производство. Заявителем выступило ООО «Электромера», которому завод должен почти 470 тысяч рублей. Однако, очевидно, что общая сумма кредиторской задолженности «ЗЖБИКА» исчисляется, как минимум, шестизначными суммами. Только на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по региону можно найти данные о 64 исполнительных производствах, в том числе, по взысканию с завода долгов по зарплате. Напомним, в ноябре 2017 года в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм, входящих в группу компаний ОАО «ЗЖБИК» в рамках...
Прочитана: 3308 раз
Спорт 28.05.2018 14:42

Приказ о государственной аккредитации общественной организации Федерации футбола Волгоградской области подписан председателем комитета физической культуры и спорта Александром Глиняновым. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, аккредитация организации действует до 21 мая 2019 года.  Напомним, в сентябре прошлого года Александр Глинянов приостановил аккредитацию организации, высказав претензии по отчетности и работе федерации. В свою очередь, руководитель федерации Рохус Шох считал недостаточной работу комитета в сфере развития детского и массового футбола. При этом в Российском футбольном союзе даже на период замораживания аккредитации подтверждали полномочия организации на эксклюзивное право осуществления футбольной деятельности от лица РФС на территории региона.
Прочитана: 634 раз
Общество 28.05.2018 13:38

В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" вместе ловили байкеров-нарушителей Волгоградская госавтоинспекция вышла в рейд на мотолюбителей-нарушителей ПДД. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД вместе с представителями мотоклуба “Ночные волки” на рокадной дороге проверяли у байкеров  документы, беседовали с водителями о необходимости защитной экипировки и мотошлемов. Это происходило в рамках профилактического мероприятия “Мототранспорт”. Отметим, что по данным ГИБДД, с началом мотосезона увеличилось количество ДТП с участием мотолюбителей. Их причиной, чаще всего, были грубые нарушения правил дорожного движения. Так, только в этом сезоне в авариях в городе уже погибли четыре мотоциклиста. Последнее громкое происшествии случилось полторы недели назад - тогда погиб 34-летний мотолюбитель и...
Прочитана: 2452 раз
Аналитика 28.05.2018 13:16

Зарплата научных сотрудников Волгоградской области – самая высокая среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-март 2018 года, они зарабатывают в среднем 60045 рублей. По уровню зарплат других категорий бюджетников Волгоградская область на фоне других регионов округа выглядит порой  как «середнячок», а иногда занимает и отстающие позиции. В частности, средняя зарплата врачей Волгоградской области составляет 53117 рублей, это немногим больше-меньше, чем в других регионах. Работники культуры в нашем регионе зарабатывают в среднем 27337 рублей, а больше всего этот показатель в Севастополе – 29627 рублей.  А вот по уровню средних зарплат учителей, воспитателей и...
Прочитана: 1723 раз
Экономика 28.05.2018 13:10

Компания «Сады Придонья» стала партнером Всероссийского марафона Более 250 спортсменов со всей России и из других стран мира вышли на супердистанцию вокруг озера Эльтон Волгоградской области. С утра бегуны стартовали на дистанции 42 и 2 км, а самые выносливые начали свой марафон поздно вечером, чтобы взять дистанции в 82 и 164 км.  «Сады Придонья», партнер ультрамарафона, предоставила соковую продукцию для каждого участника соревнования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.  «Дистанцию в 82 км в этом году наши участники бежали впервые, — говорит организатор Вячеслав Глухов. — А вот что касается маршрута в 164 км, то здесь уже есть рекорд, его установил Антон...
Прочитана: 378 раз
Происшествия 28.05.2018 13:01

В Волгоградской области горящая свалка подпортила жителям Калача-на-Дону выходные Уже не впервые за эту весну в Калаче-на-Дону закрытый пару лет назад полигон ТБО стал очагом возгорания. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной общественной организации «Спортивное достояние», сильное задымление и местами открытое пламя на свалке волонтеры заметили в минувшую субботу, 26 мая. Из-за порывистого ветра пламя перекинулось на степь. Местные жители в полной мере «насладились» ароматами дымящего мусора и жженой травы. Устойчивый запах гари, по словам калачевцев, ощущался по всему городу. В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что сообщение о возгорании сухой растительности поступило в 14.39. В 19.00 пожар...
Прочитана: 2716 раз
Общество 28.05.2018 12:10

Заплатить штраф за ненадлежащее исполнение полномочий придется начальнику отдела по опеке и попечительству администрации Красноармейского района Галине Гришановой. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 19 марта этого года в отдел с заявлением об установлении опеки над 8-летней сестрой обратился житель Хабаровска. До этого времени девочка жила в Волгограде. Но мать страдала тяжелым заболеванием и не могла ухаживать за ребенком. Отец девочки с семьей не жил, больше года не было известно о его местонахождении. Молодой человек должен был вскоре вернуться в Хабаровск, и его сестра могла остаться без попечения взрослых. Поэтому он не раз обращался...
Прочитана: 1110 раз
Экономика 28.05.2018 12:06

Только в мае в отношении 258 жителей Волгограда и области вынесены решения об ограничении выезда за границу из-за долгов по оплате за электроэнергию. Данная мера применена судебными приставами в обеспечение исполнения судебных решений по иску ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, суммарный долг за потребленную электроэнергию ограниченных в выезде абонентов превысил 23,8 млн. рублей. Такая мера в рамках исполнительного производства призвана покончить с парадоксальной ситуацией, когда «забывчивые» абоненты могут себе позволить дорогостоящий вояж за рубеж, но не находят средств для погашения долга за потребленную коммунальную услугу, исправно поставляемую для них энергетиками. Ограничение снимается одновременно с окончанием...
Прочитана: 643 раз
Происшествия 28.05.2018 11:27

По подозрению в хищении дорогой иномарки в Волгограде задержан безработный житель Уфы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в полицию обратился сотрудник компании, занимающейся прокатом автомобилей. По его словам, к ним обратился мужчина 40 лет, житель Башкирии. Он на два дня арендовал “Toyota Land Cruiser 200”, якобы для поездки в командировку. Но после окончания срока аренды машину не вернул и пропал со связи. Расследованием занимались сотрудники отдела полиции № 8. Они вышли на след подозреваемого. Мужчину задержали в Уфе и доставили в Волгоград. Он признался в том, что похитил машину для продажи. Сейчас идет поиск самой иномарки....
Прочитана: 1193 раз
Общество 28.05.2018 11:20

По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек» В эти минуты на площади Чекистов в Волгограде началось торжественное празднование 100-летия пограничной службы России. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сюда пришли мужчины разных возрастов в традиционных зеленых фуражках, а также с отличительными знаками о прохождении службы на различных заставах. Некоторые приехали на автомобилях с флагами пограничной службы. Прежде незнакомые люди обнимались друг с другом, как со старыми друзьями, делились воспоминаниями о прохождении службы. С праздником всех собравшихся на площади Чекистов поздравил начальник Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области Роман Ткаченко. После официальных выступлений здесь начался концерт с участием исполнителей авторской песни, творческих коллективов...
Прочитана: 4661 раз
Происшествия 28.05.2018 10:08

Мужчина пострадал в аварии в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в воскресенье ночью на 100 километре трассы “Волгоград Сызрань”. 49-летний водитель “Renault Duster” выехал на встречную полосу и врезался в грузовик “DAF”. В результате столкновения водитель кроссовера получил травмы и попал в больницу. По имеющимся сведениям, водительских прав у него не было. 
Прочитана: 1078 раз
Общество 28.05.2018 09:09

Волгоградские чекисты отмечают 100-летие УФСБ России Сегодня в Волгограде возложили венки и цветы к памятнику воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда в честь векового юбилея со дня образования органов госбезопасности и регионального УФСБ. Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". В церемонии приняли участие руководители УФСБ по Волгоградской области и ветеранских общественных организаций.  Напомним, в прошлую пятницу на территории регионального управления был открыт отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и заложена капсула с посланием потомкам. 28 мая 1918 года исполнительный комитет Царицынского Совета постановил создать специальный орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернскую чрезвычайную комиссию....
Прочитана: 5093 раз
Происшествия 27.05.2018 22:23

Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области Легкомоторный самолет СП-30 упал сегодня во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в окрестностях Дудаченского сельского поселения в 58 километрах от Фролово около 21:00. В авиакатастрофе погиб 40-летний пилот. Самолет занимался обработкой полей. На место выехала следственно-оперативная группа полиции.  Волгоградская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и даст оценку действиям всех участников происшествия. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото utprok.ru
Прочитана: 10704 раз


28 мая 16:09
На стадионе «Волгоград Арена» рабочий от удара электротоком упал с высоты Комментарии6
28 мая 15:48
Директор волгоградской «противочумки» обошел по доходам других руководителей областных учреждений Роспотребнадзора Комментарии6
28 мая 15:15
В Волгограде скандальный застройщик «ЗЖБИК» признан банкротом Комментарии12Смотреть фотографии
28 мая 14:42
Федерация футбола Волгоградской области получила аккредитацию Комментарии7
28 мая 14:22
Лучшие работники АО «КАУСТИК» в свой профессиональный праздник получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
28 мая 13:38
В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" вместе ловили байкеров-нарушителей Комментарии21Смотреть фотографии
28 мая 13:16
В Росстате назвали самых «дорогих» бюджетников Волгоградской области среди регионов ЮФО Комментарии12
28 мая 13:10
Компания «Сады Придонья» стала партнером Всероссийского марафонаСмотреть фотографии
28 мая 13:01
В Волгоградской области горящая свалка подпортила жителям Калача-на-Дону выходные Комментарии5Смотреть фотографииCмотреть видео
28 мая 12:10
В Волгограде оштрафовали за волокиту начальника отдела опеки райадминистрации Комментарии1
28 мая 12:06
Долги за электроэнергию могут испортить отпуск волгоградцам
28 мая 11:27
В Волгограде мошенник из Уфы угнал арендованный VIP-внедорожник Комментарии4
28 мая 11:20
По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек» Комментарии6Смотреть фотографииCмотреть видео
28 мая 10:08
На трассе "Волгоград-Сызрань" водитель без прав протаранил грузовик
28 мая 09:09
Волгоградские чекисты отмечают 100-летие УФСБ России Комментарии10Смотреть фотографииCмотреть видео
27 мая 22:23
Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
27 мая 20:38
В Волгоградской области появился шанс уложиться в сроки федеральной мусорной реформыСмотреть фотографии
27 мая 17:50
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубки Комментарии23Cмотреть видео
27 мая 16:09
В Волгограде полицейские не нашли странностей в истории с попавшим в психбольницу бездомным пенсионеромСмотреть фотографии
27 мая 15:09
Под Волгоградом продолжают свозить отходы на горящий полигон «Комус»Cмотреть видео
27 мая 12:17
Побег не удался: подросток выпал из окна в Камышине Волгоградской области
27 мая 11:32
Волгоградские депутаты намерены просить Госдуму ужесточить штрафы за несанкционированные свалкиСмотреть фотографии
27 мая 11:16
Подписано соглашение о реализации в Волгограде инвестпроекта по производству метанола и организации химкластера
27 мая 07:40
В КСП Волгоградской области подвергли сомнению критерии доступности и качества медицинской помощи
26 мая 21:11
“Спартак-Волгоград” выиграл у московского “Динамо” и получил шанс бороться за звание чемпионов РоссииСмотреть фотографии
26 мая 19:25
Под Волгоградом на полигоне «Комус» пожар (ВИДЕО) Комментарии6Cмотреть видео
26 мая 17:09
В Дзержинском районе Волгограда обрушилось ограждение балкона
26 мая 16:37
В честь 100-летия со дня образования УФСБ в Волгограде провели турнир по кудоСмотреть фотографии
26 мая 12:55
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировали Комментарии25Смотреть фотографииCмотреть видео
26 мая 07:56
Льготница в Волгоградской области купила жизненно необходимое лекарство на кредит
Экономика
28 мая 14:22
Лучшие работники АО «КАУСТИК» в свой профессиональный праздник получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
28 мая 13:10
Компания «Сады Придонья» стала партнером Всероссийского марафонаСмотреть фотографии
28 мая 12:20
ВТБ развивает сотрудничество с РЖД в сфере цифровой экономикиСмотреть фотографии
28 мая 12:06
Долги за электроэнергию могут испортить отпуск волгоградцам
25 мая 16:38
В Волгограде построят самый современный в России метаноловый завод Комментарии9Смотреть фотографии
25 мая 13:02
В центре Волгограда зреет очередной финансовый «мыльный пузырь» Комментарии32Смотреть фотографии
25 мая 11:10
На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"Смотреть фотографии
25 мая 10:45
ВТБ и СОГАЗ объявляют об объединении страхового бизнеса
25 мая 10:32
Второй день на ПМЭФ обещает быть насыщенным для делегатов из Волгоградской области Комментарии2Смотреть фотографии
24 мая 11:38
Сады Придонья завершают реконструкцию на производстве Комментарии1Смотреть фотографии
24 мая 11:13
Китайский автопром: не надо боятьсяСмотреть фотографии
24 мая 09:55
ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети «Магнит»Смотреть фотографии
24 мая 08:52
Губернатор Волгоградской области приглашен на форум " ПМЭФ-2018 " Комментарии1
23 мая 18:17
Глава Волжского проинспектировал дорожные работы на улице ПушкинаСмотреть фотографии
23 мая 17:11
«Волгоградский мясокомбинат» не продаетсяСмотреть фотографии
22 мая 17:33
В Волгоградской области нашли 423 земельных участка стоимостью 1 рубль Комментарии5
22 мая 14:39
Магазин "МАН" у стройплощадки собора в центре Волгограда перестал быть частной собственностью Комментарии48Смотреть фотографии
21 мая 16:36
ВТБ кредитует ГК «Фармасинтез» на 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
21 мая 11:04
Технологическое оборудование сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа подключили к системе энергоснабжения Комментарии2Смотреть фотографии
18 мая 08:58
«ЕвроХим-ВолгаКалий» запускает сильвинитовую фабрику Гремячинского ГОКаCмотреть видео
17 мая 17:19
Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в ВолгоградеСмотреть фотографии
17 мая 16:48
Поступления от налогоплательщиков Волгоградской области выросли до 53 млрд рублей Комментарии10
17 мая 15:27
Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области Комментарии30Смотреть фотографии
17 мая 10:53
Что говорят эксперты про Volkswagen TiguanСмотреть фотографии
17 мая 10:24
На розничном рынке электроэнергии Волгоградской области появился новый поставщикСмотреть фотографии
17 мая 09:54
Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штукСмотреть фотографии
17 мая 08:12
Волгоградские застройщики предложат специальные условия на приобретение жильяСмотреть фотографии
15 мая 08:05
Новые технологии вернут к жизни башню волгоградского речного портаСмотреть фотографии
14 мая 15:36
Жилой район «Новый Свет» в Волгограде прирос паркомСмотреть фотографии
14 мая 11:27
Сайт vtb.ru нарастил продажи кредитных продуктов на 30%Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 28 Мая, Пн
Волгоград
температура 24..26 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
28 Мая, Пн
1 $ 61.6659 руб.
1 € 72.1183 руб.
1 GBP 82.3055 руб.
1 CHF 62.1194 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Отцы и дети: Династии - в органах власти Волгоградской областиКомментарии86
Повышение цен на бензин докатилось до Волгоградской областиКомментарии75
В Волгограде сожгли сыр из Германии и ФинляндииКомментарии49
Магазин "МАН" у стройплощадки собора в центре Волгограда перестал быть частной собственностьюКомментарии48
У сотрудников аппарата Волгоградской облдумы с доходами стабильно хорошоКомментарии46
В Волгограде на территории УФСБ заложили капсулу с секретным посланием потомкамКомментарии44
В Волгоградской области у "полиэтиленовых городов" появилась уголовная перспективаКомментарии35
В центре Волгограда зреет очередной финансовый «мыльный пузырь»Комментарии32
Сергей Павлов ушел с поста главного тренера "Ротора-Волгограда"Комментарии32
Замглавы администрации Волгограда по транспорту – самый богатый чиновник в регионеКомментарии29
Долг Волгоградской области подросКомментарии26
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
У депутатов возникли вопросы к проекту мэрии Волгограда о согласовании архитектурного облика зданийКомментарии23
В Волгограде пойманные на взятке пожарные инспекторы получили более 14 лет колонии на двоихКомментарии23
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Инвесторов из Японии завлекают потенциалом площадки волгоградского «Химпрома»Комментарии5
Просмотров: 18818
Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23
Просмотров: 18465
Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области
Просмотров: 9805
Под Волгоградом на полигоне «Комус» пожар (ВИДЕО)Комментарии6
Просмотров: 8423
Под Волгоградом продолжают свозить отходы на горящий полигон «Комус»
Просмотров: 8385
В центре Волгограда студент-химик свел счеты с жизнью
Просмотров: 7510
Отцы и дети: Династии - в органах власти Волгоградской областиКомментарии86
Просмотров: 6193
На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"
Просмотров: 4873
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
Просмотров: 4622
По традиции площадь Чекистов в Волгограде стала местом встречи «зеленых фуражек»Комментарии6
Просмотров: 4608

Рекомендуемые к прочтению новости

Эх, прокачу!: В "час пик" автобусы в Волгограде превращаются в душегубкиКомментарии23
Рекомендации: +46 / 5-
В Волгограде построят самый современный в России метаноловый заводКомментарии9
Рекомендации: +38 / 10-
«Высота 102 ТВ»: Инвесторов из Японии завлекают потенциалом площадки волгоградского «Химпрома»Комментарии5
Рекомендации: +35 / 20-
Волгоградского эколога "Зеленого патруля" после нападения прооперировалиКомментарии25
Рекомендации: +31 / 12-
На форуме в Санкт-Петербурге обсудили будущее волгоградского завода "Химпром"
Рекомендации: +31 / 16-
Скончался бывший председатель Дзержинского районного суда ВолгоградаКомментарии5
Рекомендации: +29 / 11-
В честь 100-летия со дня образования УФСБ в Волгограде провели турнир по кудо
Рекомендации: +26 / 7-
Волгоградский промышленник Олег Савченко стал экономическим гуру телеканала НТВКомментарии17
Рекомендации: +26 / 12-