







Указом Президента Российской Федерации пятеро сотрудников волгоградского «КАУСТИКа» за достигнутые трудовые успехи награждены государственными наградами.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за успехи в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награжден аппаратчик электролиза Александр Мельник. Почетное звание «Заслуженный химик РФ» присвоено контролеру качества продукции и технологического процесса Надежде Арининой, аппаратчику синтеза Владимиру Сыченко, старшему мастеру отделения Валерию Цыганкову.

Награды химикам вручил в администрации Волгоградской области вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин.













«Государственные награды вручаются людям, внесшим наибольший вклад в различные отрасли экономики, - отметил Евгений Харичкин. - Своей работой вы доказали, что являетесь настоящими специалистами, лидерами в своей профессии и своих коллективах. Благодаря вам улучшается социально-экономическое положение страны и региона». Старший научный сотрудник предприятия Надежда Левченко приглашена в Москву для вручения звания «Заслуженный химик РФ»!

Высокую оценку своего труда получили еще более 400 работников предприятия, которые отмечены корпоративными и ведомственными наградами. Это специалисты разных профессий, квалификаций и подразделений группы компаний «НИКОХИМ». Среди них лаборанты химического анализа, слесари, машинисты, аппаратчики, укладчики-упаковщики, контролеры качества продукции, ведущие инженеры, маляры, мастера цехов. Каждый внес свой весомый вклад в деятельность промышленного предприятия, известного уже далеко за пределами России.

Акционерное общество «КАУСТИК» является лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Широкий ассортимент товаров волгоградского производителя поставляется более чем в 40 стран мира. Новые продукты – гидроксид и оксид магния, применяемые в различных отраслях промышленности, включены Правительством РФ в федеральный план развития импортозамещающих производств.

Компания продолжает сохранять лидерство и по уплате налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Всего по итогам 2017 года на эти цели предприятие перечислило более 2 миллиардов 404 миллионов рублей. «КАУСТИК», на котором трудится более 5 тысяч человек, остается одним из крупнейших работодателей региона. Предприятие победило во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», который ежегодно проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.





На праздничном торжестве в честь Дня химика генеральный директор ООО «НИКОХИМ» Эльдор Азизов поблагодарил работников за достигнутые результаты и преданность профессии: «Во все времена главным условием успешной работы нашего предприятия был и остается профессиональный подход к делу каждого на своем рабочем месте - как управленцев, так и рабочих. Администрация завода, профсоюзный комитет предпринимают все возможное, чтобы сохранить многотысячный коллектив. Модернизация основных действующих производств, которую мы проводим все последние годы, детальное изучение рыночной конъюнктуры, открытие новых современных производств по выпуску конкурентных продуктов позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Все вместе, с коллективом, мы все преодолеем, нам многое предстоит сделать!».



