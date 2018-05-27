В Волгограде сотрудники ГИБДД и "Ночные волки" вместе ловили байкеров-нарушителей





Волгоградская госавтоинспекция вышла в рейд на мотолюбителей-нарушителей ПДД. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД вместе с представителями мотоклуба “Ночные волки” на рокадной дороге проверяли у байкеров документы, беседовали с водителями о необходимости защитной экипировки и мотошлемов. Это происходило в рамках профилактического мероприятия “Мототранспорт”. Отметим, что по данным ГИБДД, с началом мотосезона увеличилось количество ДТП с участием мотолюбителей. Их причиной, чаще всего, были грубые нарушения правил дорожного движения. Так, только в этом сезоне в авариях в городе уже погибли четыре мотоциклиста.

Последнее громкое происшествии случилось полторы недели назад - тогда погиб 34-летний мотолюбитель и его 28-летняя спутница.







