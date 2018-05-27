Компания «Сады Придонья» стала партнером Всероссийского марафона









Более 250 спортсменов со всей России и из других стран мира вышли на супердистанцию вокруг озера Эльтон Волгоградской области. С утра бегуны стартовали на дистанции 42 и 2 км, а самые выносливые начали свой марафон поздно вечером, чтобы взять дистанции в 82 и 164 км.

«Сады Придонья», партнер ультрамарафона, предоставила соковую продукцию для каждого участника соревнования, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«Дистанцию в 82 км в этом году наши участники бежали впервые, — говорит организатор Вячеслав Глухов. — А вот что касается маршрута в 164 км, то здесь уже есть рекорд, его установил Антон Головин, который пробежал отрезок в 164 км за 13 часов и 12 минут. Прошлый рекорд побит, он принадлежал Максиму Воронкову из Санкт-Петербурга».

По словам участников и организаторов, погода преподнесла сюрпризы: сначала было очень жарко, а затем поднялся сильный ветер — 18-20 м/с, но зато это помогло исключить на дистанции мошек и комаров. Спортсмены бежали всю ночь и достигли финиша лишь на рассвете, при этом все марафонцы чувствовали себя хорошо, что говорит о грамотной подготовке к забегу и хорошей организации.

С каждым годом ультрамарафон набирает все большую популярность, а время, потраченное на преодоление маршрутов, сокращается. Компания «Сады Придонья» не первый раз поддерживает марафоны, ведь поучаствовать в таких мероприятиях приходят целыми семьями, многие из которых становятся завсегдатаями различных забегов, начинают вести здоровый образ жизни, увлекаются спортом и ставят новые цели. Для большинства спортсменов участие в данном марафоне — это не просто ещё одна дистанция, а преодоление себя и познание своих возможностей.



