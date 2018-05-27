ВТБ развивает сотрудничество с РЖД в сфере цифровой экономики









В рамках XXII Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, со стороны банка документ подписал президент – председатель правления Андрей Костин, со стороны РЖД – генеральный директор – председатель правления компании Олег Белозёров.

Соглашение подписано в целях развития высокоэффективных проектов и программ в сфере цифровой экономики. Основными направлениями сотрудничества сторон станут развитие транспортно-платежной экосистемы РЖД. ВТБ со своей стороны предоставит возможности для использования платежных сервисов. Также банк ВТБ и РЖД планируют расширить информационный обмен, в том числе большими данными и проводить их анализ, внедрять цифровые форматы взаимодействия с пассажирами.