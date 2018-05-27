Долги за электроэнергию могут испортить отпуск волгоградцам

Только в мае в отношении 258 жителей Волгограда и области вынесены решения об ограничении выезда за границу из-за долгов по оплате за электроэнергию. Данная мера применена судебными приставами в обеспечение исполнения судебных решений по иску ПАО «Волгоградэнергосбыт». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, суммарный долг за потребленную электроэнергию ограниченных в выезде абонентов превысил 23,8 млн. рублей.

Такая мера в рамках исполнительного производства призвана покончить с парадоксальной ситуацией, когда «забывчивые» абоненты могут себе позволить дорогостоящий вояж за рубеж, но не находят средств для погашения долга за потребленную коммунальную услугу, исправно поставляемую для них энергетиками.

Ограничение снимается одновременно с окончанием исполнительного производства, то есть после уплаты долгов. Однако это не быстрый процесс. Поэтому компания призывает жителей Волгоградской области своевременно производить оплату за электроэнергию и не омрачать свой отдых неприятными сюрпризами.

В компании напоминают, что на сумму задолженности производится начисление пени, а крайней мерой может стать ввод ограничения на потребление электроэнергии.

Период и сумму возникновения предъявленной задолженности клиент компании может уточнить с помощью сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» www.energosale34.ru



