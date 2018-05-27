К 2 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 54-летний житель Волжского Миргабиб Бабаев, признанный виновным в организации незаконной миграции. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Бабаев в период с июля 2015 по ноябрь 2017 года организовал незаконное пребывание на территории России 12 иностранных граждан, прибывших из Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы и Турции.

Установлено, что он самостоятельно вносил в паспорта иностранцев заведомо ложные сведения о выдаче им разрешений на временное проживание в РФ и регистрации по месту жительства в Волжском. Также в этот же период он организовал фиктивную регистрацию иностранцев в квартирах знакомых без фактического предоставления места жительства. За свои услуги Бабаев получал от 32 до 70 тысяч рублей. Вину в содеянном он признал в полном объеме.

Противоправные действия Бабаева были пресечены сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование данного уголовного дела.